Экономика

Гремячинский ГОК показал пример экологической ответственности

Экономика 08.07.2022 10:01 Новости компаний
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08.07.2022 10:01 Новости компаний


В административно-бытовом корпусе Гремячинского горно-обогатительного комбината установили яркие урны для раздельного сбора пластика, бумаги и пластиковых крышечек. Это очередной пример экологической ответственности предприятия «ЕвроХим-ВолгаКалий» в городе Котельникове Волгоградской области. 
Ранее на промплощадке предприятия уже были созданы места для сбора отработанных батареек. Собранные материалы своевременно передаются специальным организациям для последующей утилизации. 
Гремячинский горно-обогатительный комбинат повышает культуру грамотного обращения с отходами не только на промплощадке предприятия, но и среди населения города Котельниково. Большую разъяснительную работу и экологические акции волонтеры «ЕвроХим-ВолгаКалия» проводят в рамках ESG-политики компании, основанной на принципах ответственного отношения к окружающей среде (с английского, environment — E), социальной ответственности (S — social) и высокого качества корпоративного управления (англ., G — governance).  
Только на общегородском празднике «ЭкоДом-ЭкоДвор», организованном при содействии предприятия, жители города собрали и передали на переработку порядка 2,5 тонны макулатуры.
Значительные успехи в реализации экологической стратегии «ЕвроХим-ВолгаКалия» отмечены множеством наград. В числе последних – диплом лауреата ECO BEST AWARD – 2022 в номинации ESG-проект года. 

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