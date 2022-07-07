Под Волгоградом бездомные псы разодрали лицо 4-летней девочке

В Волгоградской области на четырехлетнюю девочку напали бездомные собаки. Как стало известно ИА «Высота 102», ребенка с ранами на лице доставили в Суровикинскую ЦРБ накануне.

– Девочка поступила в центральную районную больницу вечером 6 июля, – сообщил информагентству собственный источник в экстренных службах. – Незамедлительно она была передана хирургам. У ребенка 2017 года рождения при поступлении были диагностированы укушенные раны лица. Местами открытые.

Известно, что впоследствии ребенка транспортировали из Суровикинского района в Волгоград. В настоящее время девочка проходит лечение в городской больнице №1.

Редакция информационного агентства запросила комментарий в комитете здравоохранения Волгоградской области о состоянии девочки.