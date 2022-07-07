В Волгоградской области под ЛЭП обнаружили трупы диких животных

В трех километрах от села Рыбинка Ольховского района накануне обнаружены трупы шести диких животных. Как сообщили ИА «Высота 102» местные жители, мертвые кабан, четыре лисицы и косуля лежали под деревянными опорами ЛЭП с провисшими проводами.

В комитете природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области факт происшествия подтвердили.

– О случившемся уже проинформированы сотрудники правоохранительных и надзорных органов. Госинспектор комитета совместно с сотрудниками МВД проводят мероприятия по установлению причинно-следственной связи между провисанием электрических проводов и гибелью животных, а также лиц, причастных к данному правонарушению. По итогам будет принято процессуальное решение, – сообщили в ведомстве.

О результатах проверки редакция ИА "Высота 102" сообщит дополнительно.