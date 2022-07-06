Момент возгорания иномарки с людьми в Волгограде попал на видео

В Кировском районе Волгограда вечером 5 июля загорелась иномарка Nissan Almera. Как сообщает ИА «Высота 102», в результаты сильные ожоги – до 50 % тела – получили два человека. Момент возгорания на пересечении улиц 64-й Армии и Григория Засекина зафиксировали камеры дорожного видеонаблюдения.





На кадрах видно, что машина загорелась в крайнем правом ряду недалеко от светофора. Тем не менее, автомобилисты, несмотря на пожар, продолжали движение по свободным полосам дороги. В поле зрения камер уличного наблюдения не попали автомобили пожарных расчетов — видимо, спасатели не смогли оперативно добраться до места происшествия.

По информации от экстренных служб, возгорание произошло примерно в 22.54 напротив дома № 145 по улице 64-й Армии. Причиной пожара указывается неисправность узлов автомобиля.

Известно, что в огне серьезно пострадали два человека. 26-летнего водителя и его 20-летнюю пассажирку доставили с ожогами в больницу № 25. Мужчина получил ожог 30% тела, у девушки диагностировано 50% ожогов тела.

— Пострадавшие мужчина и женщина доставлены в больницу № 25, — прокомментировали в комитете здравоохранения Волгоградской области. — Пациенты находятся в реанимации. Врачи оценивают их состояние как тяжелое.

Как сообщили информагентству очевидцы происшествия, пожарные расчеты ГУ МЧС России по Волгоградской области прибыли на место происшествия уже тогда, когда тушить было нечего.

— К тому моменту машина выгорела дотла, а пострадавших забрала скорая, — сообщают волгоградцы.

Фото и видео: ГУ МВД России по Волгоградской области

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