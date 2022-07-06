Происшествия

Ожоги 50% тела: на юге Волгограда загорелась иномарка с людьми

Происшествия 06.07.2022 09:20
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06.07.2022 09:20


В Кировском районе Волгограда накануне примерно в 22.54 загорелась иномарка. Сообщается о двух пострадавших. 

— 5 июля напротив дома № 145 по улице 64-й Армии произошло возгорание автомобиля Nissan Almera. Причина пожара — неисправность узлов, — пояснили в экстренных службах. 

Известно, что в огне пострадали два человека. Мужчину и женщину с серьезными ожогами доставили в больничный комплекс. 

— 26-летний водитель доставлен в больницу № 25 с диагнозом «термический ожог тела, 30 %», — сообщили ИА «Высота 102» в экстренных службах. — 20-летняя пассажирка иномарки транспортирована с диагнозом «термический ожог тела, 50 %».

Информагентство направило запрос в комитет здравоохранения Волгоградской области. 

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