При откачке септика волгоградец сломал шею

Сегодня, 28 марта, появились подробности страшной трагедии, произошедшей в поселке Образцы Фроловского района Волгоградской области. 55-летнего мужчину затянуло в карданный вал насоса при откачке септика. Селянин скончался на месте.

— Организована процессуальная проверка, — прокомментировали ИА «Высота 102» во Фроловском межрайонном следственном отделе СУ СКР по Волгоградской области. — По предварительной информации, при эксплуатации техники были нарушены требования безопасности.

Журналисты информагентства выяснили, что погибший селянин с рук приобрел самодельную бочку для откачки септиков. К мужчине поступил заказ на очистку в одном из домовладений. В ходе манипуляций с насосом рукав свитера оператора затянуло в карданный вал устройства. Местный житель не сумел освободиться от одежды, после чего его затянуло во вращающуюся систему, что привело к перелому шейных позвонков.

Ранее сообщалось о найденном на волгоградском заводе порубленном теле рабочего.