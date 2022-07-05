В Москве вынесли приговор в отношении 52-летнего жителя Волгограда Игоря Кобзаря. Как сообщает ИА «Высота 102», мужчина ударил ножом в область шеи и головы незнакомого пассажира на Ярославском вокзале.

— Житель Волгограда признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ — покушение на убийство, — сообщила информагентству официальный представитель Западного МСУ на транспорте СК РФ Елена Марковская.

Суд назначил виновному восемь лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

В ходе судебного следствия установлено, что в октябре 2020 года на территории Ярославского вокзала в Москве между 52-летним фигурантом дела, находившимся в состоянии алкогольного опьянения, и потерпевшим возникла ссора.

Словесный конфликт перерос в поножовщину. Злоумышленник нанес своему оппоненту несколько ударов ножом в область головы и шеи, после чего попытался скрыться. Мужчину задержали сотрудники управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу. Благодаря своевременно оказанной медпомощи, потерпевшего удалось спасти.





Журналисты ИА «Высота 102» выяснили, что Игорь Кобзарь ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности. Первый приговор волгоградцу вынес Серафимовичский районный суд в далеком 1992 году. Кобзаря признали виновным в краже, а также в похищении, уничтожении, повреждении или сокрытии документов, штампов, печатей, бланков, находящихся в государственных или общественных предприятиях, учреждениях, организациях, совершенное из корыстных или иных низменных побуждений. Назначено наказание в виде 3,5 лет колонии строгого режима. Освободился Кобзарь в 1995 году, полностью отбыв срок.

Следующий раз житель областной столицы ответил перед законом в 2012 году. Дзержинский районный суд Волгограда признал мужчину виновным по ч. 1 ст. 232 УК РФ — организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов. Фигурант дела предоставлял свою квартиру для употребления и изготовления наркотиков, а в качестве вознаграждения забирал себе от посетителей притона алкоголь и часть раствора опия. В этот раз Кобзарь отделался условным наказанием — суд назначил волгоградцу наказание в виде 1,5 лет условно с аналогичным испытательным сроком.

Но уже в 2013 году тот же суд постановил отправить рецидивиста на четыре месяца в колонию-поселение за совершение аналогичного преступления. Волгоградец вновь пускал к себе домой наркоманов, а взамен требовал от них для личного употребления часть производимых наркотиков.

Известно, что Кобзарю в свое время диагностировали органическое расстройство личности. Мужчина состоял на учете в различных диспансерах, вследствие систематического употребления наркотиков и алкоголя.

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