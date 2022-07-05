Расследования

Стали известны подробности о жителе Волгограда, учинившем поножовщину на Ярославском вокзале

Расследования 05.07.2022 22:13
0
05.07.2022 22:13


В Москве вынесли приговор в отношении 52-летнего жителя Волгограда Игоря Кобзаря. Как сообщает ИА «Высота 102», мужчина ударил ножом в область шеи и головы незнакомого пассажира на Ярославском вокзале. 

— Житель Волгограда признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ — покушение на убийство, — сообщила информагентству официальный представитель Западного МСУ на транспорте СК РФ Елена Марковская. 

Суд назначил виновному восемь лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован. 

В ходе судебного следствия установлено, что в октябре 2020 года на территории Ярославского вокзала в Москве между 52-летним фигурантом дела, находившимся в состоянии алкогольного опьянения, и потерпевшим возникла ссора. 

Словесный конфликт перерос в поножовщину. Злоумышленник нанес своему оппоненту несколько ударов ножом в область головы и шеи, после чего попытался скрыться. Мужчину задержали сотрудники управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу. Благодаря своевременно оказанной медпомощи, потерпевшего удалось спасти.


Журналисты ИА «Высота 102» выяснили, что Игорь Кобзарь ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности. Первый приговор волгоградцу вынес Серафимовичский районный суд в далеком 1992 году. Кобзаря признали виновным в краже, а также в похищении, уничтожении, повреждении или сокрытии документов, штампов, печатей, бланков, находящихся в государственных или общественных предприятиях, учреждениях, организациях, совершенное из корыстных или иных низменных побуждений. Назначено наказание в виде 3,5 лет колонии строгого режима. Освободился Кобзарь в 1995 году, полностью отбыв срок. 

Следующий раз житель областной столицы ответил перед законом в 2012 году. Дзержинский районный суд Волгограда признал мужчину виновным по ч. 1 ст. 232 УК РФ — организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов. Фигурант дела предоставлял свою квартиру для употребления и изготовления наркотиков, а в качестве вознаграждения забирал себе от посетителей притона алкоголь и часть раствора опия. В этот раз Кобзарь отделался условным наказанием — суд назначил волгоградцу наказание в виде 1,5 лет условно с аналогичным испытательным сроком. 

Но уже в 2013 году тот же суд постановил отправить рецидивиста на четыре месяца в колонию-поселение за совершение аналогичного преступления. Волгоградец вновь пускал к себе домой наркоманов, а взамен требовал от них для личного употребления часть производимых наркотиков. 

Известно, что Кобзарю в свое время диагностировали органическое расстройство личности. Мужчина состоял на учете в различных диспансерах, вследствие систематического употребления наркотиков и алкоголя.  

Читайте также: 

«Он преследовал ее 1,5 года»: соседи рассказали о напавшем с ножом на студентку волгоградце

Буйный пациент избил сотрудниц больницы им. Фишера в Волжском

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Расследования
05.07.2022 17:32
Расследования 05.07.2022 17:32
Комментарии

0
Далее
Расследования
05.07.2022 17:15
Расследования 05.07.2022 17:15
Комментарии

0
Далее
Расследования
05.07.2022 14:39
Расследования 05.07.2022 14:39
Комментарии

0
Далее
Расследования
05.07.2022 14:02
Расследования 05.07.2022 14:02
Комментарии

0
Далее
Расследования
05.07.2022 12:27
Расследования 05.07.2022 12:27
Комментарии

0
Далее
Расследования
05.07.2022 10:36
Расследования 05.07.2022 10:36
Комментарии

0
Далее
Расследования
05.07.2022 09:56
Расследования 05.07.2022 09:56
Комментарии

0
Далее
Расследования
04.07.2022 17:58
Расследования 04.07.2022 17:58
Комментарии

0
Далее
Расследования
04.07.2022 17:24
Расследования 04.07.2022 17:24
Комментарии

0
Далее
Расследования
04.07.2022 14:20
Расследования 04.07.2022 14:20
Комментарии

0
Далее
Расследования
04.07.2022 13:59
Расследования 04.07.2022 13:59
Комментарии

0
Далее
Расследования
04.07.2022 09:52
Расследования 04.07.2022 09:52
Комментарии

0
Далее
Расследования
02.07.2022 18:57
Расследования 02.07.2022 18:57
Комментарии

0
Далее
Расследования
02.07.2022 16:14
Расследования 02.07.2022 16:14
Комментарии

0
Далее
Расследования
02.07.2022 15:00
Расследования 02.07.2022 15:00
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

22:13
Стали известны подробности о жителе Волгограда, учинившем поножовщину на Ярославском вокзалеСмотреть фотографии
21:57
Хорошо только до пятидесяти: онколог отмерил срок волгоградским алкоголикамСмотреть фотографии
21:15
Предали или потеряли?: в Волгоградской области пес «Хатико» две недели ждет хозяина на дорогеСмотреть фотографии
19:38
Пять районов Волгограда останутся без света 6 июляСмотреть фотографии
19:35
В Волгоградской области снова ищут сбежавшего из детдома подросткаСмотреть фотографии
18:54
Отправленным в ЛНР врачам и строителям присвоят статус ветеранов боевых действийСмотреть фотографии
17:53
Замначальника волгоградского ГУ МВД Богачук покидает свой постСмотреть фотографии
17:34
Волгоградского бизнесмена наказали штрафом за дискредитацию армии РоссииСмотреть фотографии
17:32
СК выясняет обстоятельства смертельной стрельбы под ВолгоградомСмотреть фотографии
17:15
Директор волгоградского автосалона получил срок за крупную аферуСмотреть фотографии
17:01
«Пляжа не будет»: в двух водоемах Волгоградской области обнаружили холероподобный вибрионСмотреть фотографии
15:57
Нижегородка после погони под Волгоградом рассказала полицейским, как заработала на BMWСмотреть фотографииCмотреть видео
15:39
Каскадные сады и технопарк как доминанта: урбанисты рассказали, как изменят пойму ЦарицыСмотреть фотографии
15:17
Под Волгоградом экс-директор МБУ заправлял личное авто служебным бензиномСмотреть фотографии
14:39
«Век бы его не видеть»: на гуляющего без штанов волгоградца возбудили уголовное дело за развратные действияСмотреть фотографииCмотреть видео
14:02
В Волгограде курьер забрал у пенсионеров полмиллиона рублей за ДТПСмотреть фотографииCмотреть видео
13:31
Волгоградские чиновники лишили чернобыльца льгот после потери удостоверенияСмотреть фотографии
13:19
Вооруженные силовики устроили облаву в помидорном раю под Волгоградом: видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
12:36
«Не обращали внимания месяцами»: из-за давней течи на трубе Котово остался без воды на деньСмотреть фотографии
12:27
Под Волгоградом экс-сотрудника УФСИН осудили за смерть девушкиСмотреть фотографии
12:08
Банк Уралсиб снизил ставки по госипотеке и семейной ипотекеСмотреть фотографии
11:53
Под Волгоградом молодой муж всадил нож в печень любовнику женыСмотреть фотографии
11:50
Митя Фомин выступит на праздновании 68-летия ВолжскогоСмотреть фотографии
11:46
В Волгоградской области прокуроры отстояли зарплаты работников АГЗССмотреть фотографии
11:14
На автодороге «Волгоград-Сальск» сбили насмерть пешехода: водитель в розыскеСмотреть фотографии
10:36
Следователи занялись главой села после липового ремонта дороги под ВолгоградомСмотреть фотографии
10:33
В аптеках Волгоградской области изымают партию нерастворимого «Парацетамола»Смотреть фотографии
10:32
Андрей Бочаров: за три года в Волгограде отремонтируют 150 дворовСмотреть фотографии
10:20
«Россети Юг» обеспечили электроэнергией 139 новых объектов в Волгоградской областиСмотреть фотографии
09:57
Еще одну категорию жителей Волгоградской области освободят от уплаты взносов за капремонтСмотреть фотографии
 