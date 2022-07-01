Буйный пациент избил сотрудниц больницы им. Фишера в Волжском

В городе Волжском Волгоградской области поступивший с травмой головы пациент набросился на санитарку и медсестру, в результате чего обе женщины оказались на больничных койках. Инцидент, сообщает ИА «Высота 102» произошел в ночь на 20 июня. Сегодня, 1 июля, информагентству стало известно о возбуждении уголовного дела.

Как сообщили ИА «Высота 102» очевидцы происшествия, в больницу Фишера мужчина поступил, будучи в нетрезвым с травмой головы и практически в бессознательном состоянии. В какой-то момент между ним и санитаркой произошел конфликт. Пациент нашел в себе силы и нанес увечья женщине, а заодно и той, которая пришла помощь.

– Обе женщины уже в возрасте. Одной, ей уже где-то за 60, мужчина ударил по лицу, другой - чуть помоложе - досталось сильней. По имеющимся сведениям, у нее многочисленные травмы верхней части туловища, – рассказал собеседник информационного агентства. – Сотрудницам на месте оказали помощь коллеги, после чего они были госпитализированы.

В комитете здравоохранения подтвердили случившееся в больнице им. Фишера. В ответ на редакционный запрос в профильном ведомстве сообщили, что обе пострадавшие уже выписаны и снова вернулись к работе.

– По данным из лечебного учреждения, на прошлой неделе при приеме пациента пострадали два средних медицинских сотрудника. Пациент, находясь практически в бессознательном состоянии, нанес травмы оказывающим помощь сотрудникам, – прокомментировали в облздраве. – Ситуация разрешена штатно, пациент госпитализирован, медицинские работники прошли амбулаторное лечение и уже преступили к своим обязанностям.

В ГУ МВД России по Волгоградской области сообщают о возбуждении уголовного дела по факту избиения сотрудниц больницы.

– Возбуждено уголовное дело по ст.116 УК РФ в отношении 41-летнего пациента, который в алкогольном опьянении был доставлен в лечебное учреждение 19 июня в 21.40, а в 23.30 начал конфликтовать с санитаркой и медсестрой. В результате обе получили телесные повреждения, все трое находятся в больнице, – сообщила ИА «Высота 102» официальный представитель ГУ МВД России по Волгоградской области Светлана Смольянинова. – Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Известно, что мужчина, избивший женщин, до сих пор находится в той же больнице.