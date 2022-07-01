Расследования

Буйный пациент избил сотрудниц больницы им. Фишера в Волжском

Расследования 01.07.2022 10:43
0
01.07.2022 10:43


В городе Волжском Волгоградской области поступивший с травмой головы пациент набросился на санитарку и медсестру, в результате чего обе женщины оказались на больничных койках. Инцидент, сообщает ИА «Высота 102» произошел в ночь на 20 июня. Сегодня, 1 июля, информагентству стало известно о возбуждении уголовного дела. 

Как сообщили ИА «Высота 102» очевидцы происшествия, в больницу Фишера мужчина поступил, будучи в нетрезвым с травмой головы и практически в бессознательном состоянии. В какой-то момент между ним и санитаркой произошел конфликт. Пациент нашел в себе силы и нанес увечья женщине, а заодно и той, которая пришла помощь. 

– Обе женщины уже в возрасте. Одной, ей уже где-то за 60, мужчина ударил по лицу, другой - чуть помоложе - досталось сильней. По имеющимся сведениям, у нее многочисленные травмы верхней части туловища, – рассказал собеседник информационного агентства. – Сотрудницам на месте оказали помощь коллеги, после чего они были госпитализированы. 

В комитете здравоохранения подтвердили случившееся в больнице им. Фишера. В ответ на редакционный запрос в профильном ведомстве сообщили, что обе пострадавшие уже выписаны и снова вернулись к работе. 

– По данным из лечебного учреждения, на прошлой неделе при приеме пациента пострадали два средних медицинских сотрудника. Пациент, находясь практически в бессознательном состоянии, нанес травмы оказывающим помощь сотрудникам, – прокомментировали в облздраве. – Ситуация разрешена штатно, пациент госпитализирован, медицинские работники прошли амбулаторное лечение и уже преступили к своим обязанностям.

В ГУ МВД России по Волгоградской области сообщают о возбуждении уголовного дела по факту избиения сотрудниц больницы. 

– Возбуждено уголовное дело по ст.116 УК РФ в отношении 41-летнего пациента, который в алкогольном опьянении был доставлен в лечебное учреждение 19 июня в 21.40, а в 23.30 начал конфликтовать с санитаркой и медсестрой. В результате обе получили телесные повреждения, все трое находятся в больнице, – сообщила ИА «Высота 102» официальный представитель ГУ МВД России по Волгоградской области Светлана Смольянинова. – Устанавливаются все обстоятельства  произошедшего.

Известно, что мужчина, избивший женщин, до сих пор находится в той же больнице. 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Расследования
30.06.2022 20:30
Расследования 30.06.2022 20:30
Комментарии

0
Далее
Расследования
30.06.2022 19:37
Расследования 30.06.2022 19:37
Комментарии

0
Далее
Расследования
30.06.2022 16:42
Расследования 30.06.2022 16:42
Комментарии

0
Далее
Расследования
30.06.2022 16:13
Расследования 30.06.2022 16:13
Комментарии

0
Далее
Расследования
30.06.2022 09:29
Расследования 30.06.2022 09:29
Комментарии

0
Далее
Расследования
30.06.2022 09:19
Расследования 30.06.2022 09:19
Комментарии

0
Далее
Расследования
29.06.2022 21:38
Расследования 29.06.2022 21:38
Комментарии

0
Далее
Расследования
29.06.2022 21:24
Расследования 29.06.2022 21:24
Комментарии

0
Далее
Расследования
29.06.2022 17:58
Расследования 29.06.2022 17:58
Комментарии

0
Далее
Расследования
29.06.2022 17:45
Расследования 29.06.2022 17:45
Комментарии

0
Далее
Расследования
29.06.2022 16:48
Расследования 29.06.2022 16:48
Комментарии

0
Далее
Расследования
29.06.2022 15:58
Расследования 29.06.2022 15:58
Комментарии

0
Далее
Расследования
29.06.2022 15:02
Расследования 29.06.2022 15:02
Комментарии

0
Далее
Расследования
29.06.2022 14:44
Расследования 29.06.2022 14:44
Комментарии

0
Далее
Расследования
29.06.2022 13:23
Расследования 29.06.2022 13:23
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

11:19
В Волгограде начали возводить новое здание Арбитражного судаСмотреть фотографии
11:17
«Рабочему обожгло лицо и ноги»: в Дзержинском районе Волгограда взорвалась подстанцияСмотреть фотографииCмотреть видео
11:17
Волгоградский бизнесмен соблазнился осетрами и лишился всего имуществаСмотреть фотографии
11:08
В Волгограде с 1 июля увеличили число речных рейсов на СарпинскийСмотреть фотографии
10:43
Буйный пациент избил сотрудниц больницы им. Фишера в ВолжскомСмотреть фотографии
10:13
Под Волгоградом 14-летняя девочка впала в кому из-за алкоголяСмотреть фотографии
10:00
Волгоградский Роспотребнадзор дискредитируют мошенникиСмотреть фотографии
09:48
В Волгоградской области – новый Экотех-ЛидерСмотреть фотографии
09:35
В России сняты все коронавирусные ограниченияСмотреть фотографии
09:33
В центре Волгограде сгорел BMW X3 и расплавилась «Волга»Смотреть фотографии
09:31
Бульвар на западе Волгограда «покрасят» в зеленый цветСмотреть фотографии
22:09
С 12 июля в Волгоградской области ожидаются отключения ТВ и радиоСмотреть фотографии
21:44
«Пивное сердце и слабоумие»: волгоградский врач рассказал о пагубных увлечениях 20-летнихСмотреть фотографии
20:56
«Вместе в цифровое будущее»: «Ростелеком» подвел итоги конкурса журналистов на ЮгеСмотреть фотографии
20:30
В Астрахани за махинации на 20 миллионов с фиктивными ДТП осудят волгоградцаСмотреть фотографии
20:07
В Волгограде всех посетителей ТРК «Европа Сити Молл» вывели на улицуСмотреть фотографии
19:37
«Работала в детском саду нянечкой»: что известно о волгоградке, выбросившей с балкона двоих детейСмотреть фотографии
19:36
Избирком Волгоградской области допустил до выборов коммунистов и «пенсионеров»Смотреть фотографии
19:29
Под Волгоградом мужчина в пьяном угаре едва не утонул в озереСмотреть фотографии
18:44
В Волгоградской области случился обвал цен на овощи. Но рыба дорожаетСмотреть фотографии
17:24
В Волгограде из-за ремонта переезда развернут трамваи № 10Смотреть фотографии
17:01
Мюзиклы и оперетты покажут на фасаде музея в ВолгоградеСмотреть фотографии
16:47
Работники ВТЗ заняли первые места на корпоративном чемпионате профмастерстваСмотреть фотографии
16:45
Бочаров встретился с контр-адмиралом Владимиром ЦимлянскимСмотреть фотографии
16:42
Трио аферистов из Волгограда обмануло фермеров из 5 регионов на 9,5 млн рублейСмотреть фотографии
16:13
В Волгограде после ремонта МФЦ недосчитались 3,5 млн рублейСмотреть фотографии
15:21
В мае в Волгоградской области сократилось число безработныхСмотреть фотографии
15:21
В Волгоградской области билайн начал распродажу аксессуаров и гаджетовСмотреть фотографии
15:14
В Волгограде трамваи встали из-за ДТП с легковушкойСмотреть фотографии
14:57
Камазиста-пенсионера осудили в Волгограде за дискредитацию ВС РФСмотреть фотографии
 