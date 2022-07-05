Общество

Каскадные сады и технопарк как доминанта: урбанисты рассказали, как изменят пойму Царицы

Общество 05.07.2022 15:39
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05.07.2022 15:39


В Волгограде губернатор Андрей Бочаров на встрече с молодыми архитекторами, состоявшейся 25 июня, утвердил концепцию развития  поймы реки Царицы в границах от Астраханского моста до улицы Глубокоовражной. Как сообщает ИА «Высота 102», на этот раз речь идет о территории, в три раза превосходящей по площади ту, которую благоустроили ранее и где теперь находится интерактивный музей «Россия - моя история».  По замыслу авторов проекта, задействован в благоустройстве будет каждый метр из 43 гектаров. Доминантой проекта, по замыслу архитекторов, станет современный технопарк, который гармонично впишется в зеленый облик поймы за счет нестандартного дизайнерского решения. 

Единая парковая система 

По замыслу урбанистов, территория парка в пойме реки Царицы будет поделена на несколько функциональных зон. Так, здесь планируют обустроить территорию для прогулок, спортивный кластер со спортивным центром для активного и продуктивного отдыха, лаунж-зоны и коворкинги для работы. При этом предусматривается использование и интеграция всех склонов поймы в единую парковую систему. На склоне поймы рядом с ГДЮЦ планирую оборудовать детскую зону с разнообразными активностями, в низине же появится место для тихого отдыха с искусственными водоёмами.

Ключевая идея концепции - соединить воедино Центральный и Ворошиловский районы. Для этого в новом общественном пространстве предполагается создание экотропы, – поясняют авторы концепции - специалисты МАУ «ВЯЗ». – Она будет вписана в существующий природный ландшафт рекреации, огибая деревья и кустарники.  Также через всю территорию поймы планируется оборудовать веломаршруты общей протяженностью около 3 километров, которые позволят добраться на двухколесном транспорте в другую часть поймы, где расположен интерактивный музей «Россия – моя история».

По словам руководителя проекта Дмитрия Селивохина, на состоявшихся ранее встречах волгоградцы  не раз высказывались в пользу возведения в пойме спортивных сооружений. Запрос был услышан и учтен в проекте.

Запрос на спорт и детские площадки был одним из ключевых, – рассказывал Селивохин на встрече с губернатором 25 июня. – Для спортивной зоны мы планируем использовать каскадные приемы, чтобы разгрузить зону парка.  Площадь двухъярусного спортивного комплекса составит не менее восьми тысяч квадратных метров. Планируется, что горожане смогут заниматься здесь такими контактными видами спорта как теннис. Интересно, что от горожан поступал запрос на площадку для игр в крикет и городки. Это также предусмотрено проектом. Отдельно мы планируем зону для пилотируемых дронов.  

Особое внимание при разработке концепции было уделено доступности и открытости парка для всех групп населения, а его включение в сложившуюся структуру города даст импульс развитию новых маршрутов для прогулок и отдыха. 

Филиал «Сколтеха»

В ходе презентации 25 июня молодые архитекторы особенно горячо поддержали идею создания в пойме современного технопарка. Его центр «ВЯЗ» проектировал совместно с компанией «Пересвет-Юг». 

– Общая площадь технопарка составит 24 тысячи квадратных метров. Ключевая идея инновационного пространства – создать платформу для современных компаний, планирующих развиваться в регионе, а также для передового местного бизнеса, – поясняют авторы проекта. –  Технопарк станет местом притяжения и катализатором развития бизнес-сообщества и творческой молодежи. 

Внушительное по своим размерам сооружение не станет, по заверениям урбанистов, бельмом на глазу. Кровлю технопарка сотрудники центра "ВЯЗ" планируют использовать для высадки зеленых насаждений. Проектировщиками здания уже произведены соответствующие расчеты. 


Интересно, что на склонах поймы архитекторы предлагают разбить каскадные плодовые сады.

Весь склон поймы весной в буквальном смысле будет усыпан цветами, – рассказывал на встрече с губернатором руководитель проекта Дмитрий Селивохин. 

Для освещения будущего парка и электроснабжения технопарка урбанисты планируют использовать солнечные батареи. По замыслу авторов проекта, они обеспечат не менее 35% энергопотребления парка. 

Как ранее сообщало информагентство "Высота 102", для связи поймы с улицей КИМ в Ворошиловском районе планируют возвести новую дорогу. От парковки возле интерактивного музея до улиц Глубокоовражной также планируют построить проезд. 



Напомним, привлечь студентов, волонтеров и молодых специалистов к разработке концепции благоустройства поймы реки Царицы поставил глава региона Андрей Бочаров в ходе оперативного совещания 4 июля по итогам молодежного фестиваля #ТриЧетыре.   

Также на оперативном совещании губернатор анонсировал строительство студенческого кампуса

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