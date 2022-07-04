В Волгограде сегодня, 4 июля, стало известно планах администрации региона по строительству современного студенческого кампуса. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на пресс-службу обладмина, об этом Андрей Бочаров заявил в ходе состоявшегося оперативного совещания. Кроме того, глава региона поставил задачи представителям профильных ведомств активнее задействовать молодежь в решении городских вопросов и организации мероприятий.

Отметим, что впервые идея строительства студенческого кампуса была озвучена губернатором Волгоградской области Андреем Бочаровым на встрече с молодежью 26 июня.

– У нас есть задумка - создание современного студенческого кампуса, – сообщил участникам встречи Бочаров в ходе обсуждения концепции по развитию поймы Царицы. – Уже идет очень серьезная работа, чтобы мы вошли в соответствующую программу.

Как отмечал Андрей Бочаров, создание развитой инфраструктуры для студенчества, в том числе, повлияет на популярность и востребованность вузов.

Сегодня в ходе оперативного совещания губернатор Волгоградской области подтвердил инициативу, а также поручил разработать предложения по подготовке молодежного фестиваля в будущем году.

– Необходимо подготовить Положение о проведении ежегодного Волгоградского фестиваля молодёжи и студентов. Предусмотреть необходимое финансирование, а также возможность проведения отдельных этапов фестиваля в муниципальных образованиях региона, – сказал Андрей Бочаров, обращаясь к коллегам на заседании. – Совместно с Министерством просвещения РФ, с Федеральным Агентством по делам молодёжи проработать вопрос включения Волгоградского фестиваля молодёжи и студентов в План мероприятий по реализации Основ государственной молодёжной политики РФ.

Региональному молодёжному активу, по словам губернатора, нужно оказать содействие в создании Волгоградского Совета молодёжи и студентов для повышения уровня конструктивного взаимодействия между молодёжными и студенческими объединениями Волгоградской области, а также со структурами власти, отвечающими за формирование молодёжной политики в регионе.

— Необходимо представить предложения по привлечению молодёжи, студентов, молодёжных и студенческих организаций к подготовке и проведению Дня города Волгограда и других мероприятий в муниципальных образованиях региона, обеспечить участие молодёжи в разработке и реализации 10-летней Комплексной

Кроме прочего, Бочаров закрепил отдельными поручениями выдвинутые молодёжью инициативы по приведению в порядок территорий и созданию новых объектов в Волгограде. Муниципалитет получит на эти цели дополнительное финансирование: