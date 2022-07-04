Общество

Бочаров анонсировал строительство студенческого кампуса в Волгограде

Общество 04.07.2022 11:16
0
04.07.2022 11:16


В Волгограде сегодня, 4 июля, стало известно планах администрации региона по строительству современного студенческого кампуса.  Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на пресс-службу обладмина, об этом Андрей Бочаров заявил в ходе состоявшегося оперативного совещания. Кроме того, глава региона поставил задачи представителям профильных ведомств активнее задействовать молодежь в решении городских вопросов и организации мероприятий. 

Отметим, что впервые идея строительства студенческого кампуса была озвучена губернатором Волгоградской области Андреем Бочаровым на встрече с молодежью 26 июня. 

– У нас есть задумка - создание современного студенческого кампуса, – сообщил участникам встречи Бочаров в ходе обсуждения концепции по развитию поймы Царицы. – Уже идет очень серьезная работа, чтобы мы вошли в соответствующую программу. 

Как отмечал Андрей Бочаров, создание развитой инфраструктуры для студенчества, в том числе, повлияет на популярность и востребованность вузов. 

Сегодня в ходе оперативного совещания губернатор Волгоградской области подтвердил инициативу, а также поручил разработать предложения по подготовке молодежного фестиваля в будущем году. 

– Необходимо подготовить Положение о проведении ежегодного Волгоградского фестиваля молодёжи и студентов. Предусмотреть необходимое финансирование, а также возможность проведения отдельных этапов фестиваля в муниципальных образованиях региона, – сказал Андрей Бочаров, обращаясь к коллегам на заседании. – Совместно с Министерством просвещения РФ, с Федеральным Агентством по делам молодёжи проработать вопрос включения Волгоградского фестиваля молодёжи и студентов в План мероприятий по реализации Основ государственной молодёжной политики РФ.

Региональному молодёжному активу, по словам губернатора, нужно оказать содействие в создании Волгоградского Совета молодёжи и студентов для повышения уровня конструктивного взаимодействия между молодёжными и студенческими объединениями Волгоградской области, а также со структурами власти, отвечающими за формирование молодёжной политики в регионе.

— Необходимо представить предложения по привлечению молодёжи, студентов, молодёжных и студенческих организаций к подготовке и проведению Дня города Волгограда и других мероприятий в муниципальных образованиях региона, обеспечить участие молодёжи в разработке и реализации 10-летней Комплексной

Кроме прочего, Бочаров закрепил отдельными поручениями выдвинутые молодёжью инициативы по приведению в порядок территорий и созданию новых объектов в Волгограде. Муниципалитет получит на эти цели дополнительное финансирование:

 

  • продолжение поэтапного благоустройства верхней террасы набережной от музтеатра до улицы Ковентри, а также на участке от улицы Ковентри до музея-панорамы «Сталинградская битва», и далее от музея-панорамы до памятника Рокоссовскому;

  • приведение в надлежащее состояние тротуаров у ВГСПУ и ВолгГТУ со стороны проспекта Ленина, бульварной части в границах улиц Гагарина — 13-я Гвардейская;

  • строительство стадионов в Кировском районе и в поселке Горьковском, создание современного спортивного ядра в на базе стадиона «Трактор» с привлечением внебюджетного финансирования;

  • до конца года представить итоговую концепцию дальнейшего развития поймы реки Царица;

  • совместно с Минобрнауки России проработать вопрос и представить предложения по созданию в Волгоградской области студенческого кампуса для проживания студентов, аспирантов, преподавателей и работников волгоградских вузов, а также реализации на его территории образовательных, культурно-досуговых, спортивных и других программ;

  • представить предложения по созданию на территории Волгоградской области внебюджетной организации, координирующей работу студенческих молодёжных организаций (Дом молодёжи)».

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Общество
04.07.2022 14:31
Общество 04.07.2022 14:31
Комментарии

0
Далее
Общество
04.07.2022 13:19
Общество 04.07.2022 13:19
Комментарии

0
Далее
Общество
04.07.2022 11:30
Общество 04.07.2022 11:30
Комментарии

0
Далее
Общество
04.07.2022 10:13
Общество 04.07.2022 10:13
Комментарии

0
Далее
Общество
04.07.2022 10:06
Общество 04.07.2022 10:06
Комментарии

0
Далее
Общество
04.07.2022 09:36
Общество 04.07.2022 09:36
Комментарии

0
Далее
Общество
04.07.2022 09:25
Общество 04.07.2022 09:25
Комментарии

0
Далее
Общество
03.07.2022 18:55
Общество 03.07.2022 18:55
Комментарии

0
Далее
Общество
03.07.2022 16:41
Общество 03.07.2022 16:41
Комментарии

0
Далее
Общество
03.07.2022 15:56
Общество 03.07.2022 15:56
Комментарии

0
Далее
Общество
03.07.2022 15:17
Общество 03.07.2022 15:17
Комментарии

0
Далее
Общество
03.07.2022 14:58
Общество 03.07.2022 14:58
Комментарии

0
Далее
Общество
03.07.2022 12:26
Общество 03.07.2022 12:26
Комментарии

0
Далее
Общество
03.07.2022 11:31
Общество 03.07.2022 11:31
Комментарии

0
Далее
Общество
03.07.2022 09:05
Общество 03.07.2022 09:05
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

14:31
«Не переносят запах овчины»: волгоградцам назвали необычный способ напугать каракуртаСмотреть фотографии
14:20
До 15 лет грозит виновнику гибели двух человек в Волгоградской областиСмотреть фотографии
13:59
Директора «ВолгоТЭК» обязали выплатить налоги на 17 млн рублейСмотреть фотографии
13:28
В Волжском 38-летнего мужчину нашли с разрезанным животомСмотреть фотографии
13:19
Город в городе: в Волгограде показали проект студенческого кампусаСмотреть фотографии
12:54
«Ростелеком» и НМГ объединяют онлайн-кинотеатрыСмотреть фотографии
12:46
В Волгоградской области автослесарь врезался на угнанном BMW в магазинСмотреть фотографии
11:59
В Волгограде мошенница оставила рабочего без зарплаты и сексаСмотреть фотографии
11:41
Бродила в одном памперсе: годовалую девочку у дороги случайно нашли жители ВолгоградаСмотреть фотографии
11:30
Компания с опытом усеет цветами историческую лестницу в центре ВолгоградаСмотреть фотографии
11:16
Бочаров анонсировал строительство студенческого кампуса в ВолгоградеСмотреть фотографии
11:04
В Волгограде 7-месячного малыша придушило в детской коляскеСмотреть фотографии
10:34
СК начал проверку после смерти 51-летней женщины в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
10:13
Шесть районов Волгограда оставили без света 4 июля до конца дняСмотреть фотографии
10:06
Врачи отметили улучшение у пережившей нападение 20-летней волгоградкиСмотреть фотографии
09:52
Волгоградца осудили за призывы к насилию в соцсетяхСмотреть фотографии
09:36
В Волгограде и области выявили зараженных «малой чумой» клещейСмотреть фотографии
09:30
РУСАЛ вошел в число победителей всероссийского конкурса РСПП среди лидеров российского бизнесаСмотреть фотографии
09:25
Стало известно, когда в Волгоград вернется знойное летоСмотреть фотографии
20:46
«Нету воды!»: пожарные гидранты загоревшейся 16-этажки в Волгограде оказались пустымиСмотреть фотографииCмотреть видео
19:41
В Волгограде тушат пожар на 16-ом этаже высоткиСмотреть фотографииCмотреть видео
18:55
На родине сенатора от Волгоградской области с родителей потребовали деньги на ремонт крыльца школыСмотреть фотографии
17:55
Волгоградский «Ротор» в новом составе обыграл «Аланию-2» в первом товарищеском матчеСмотреть фотографии
16:41
Из Волгограда в Турцию вылетел первый чартерСмотреть фотографии
16:28
Укушенного гадюкой мужчину спасли в волгоградской больницеСмотреть фотографии
15:56
В волжский аквапарк, где утонул подросток, набирают новых инструкторовСмотреть фотографии
15:17
Пассажир влетевшей в трубу иномарки под Волгоградом отделался легкими травмамиСмотреть фотографии
14:58
Володар и Афсана: волгоградцы выбирают удивительные имена для новорожденныхСмотреть фотографии
13:53
В Волжском после наезда иномарки на дерево и трубу пострадал пассажирСмотреть фотографии
12:26
В Волгоградской области из продажи пропало молоко в больших упаковкахСмотреть фотографии
 