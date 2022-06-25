В пойме реки Царица в Волгограде построят дорогу









Новая дорога и парковочные места появятся в пойме реки Царица в Волгограде. Об этом, как передает корр. ИА «Высота 102», сообщил губернатор Андрей Бочаров на встрече с молодыми архитекторами , которая проходит в эти минуты в волгоградском ГДЮЦе.

На встрече студенты волгоградских вузов, архитекторы центра ВЯЗ, представители администрации Волгограда и городской думы обсуждают развитие этой перспективной территории.

Глава региона отметил, что новая дорога пройдет под мостом от парковки около музея «Россия - моя история» вдоль правого склона поймы реки Царица.

- Невозможно говорить о развитии территории, если мы не обеспечим ее транспортную доступность. Мы должны обеспечить ее. Задача - уже выходить на проектирование дороги. Сегодня же уже надо начинать думать над строительством инфраструктуры, - отметил Андрей Бочаров.

Кроме того, планируется возвести магистраль, которая соединит пойму с улицей КИМ в Ворошиловском районе. Концепцией развития предусмотрено более 600 парковочных мест, которые появятся по краям поймы.



