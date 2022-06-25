В пойме реки Царица в Волгограде построят дорогу

Общество 25.06.2022 12:18
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25.06.2022 12:18
Новая дорога и парковочные места появятся в пойме реки Царица в Волгограде. Об этом, как передает корр. ИА «Высота 102», сообщил губернатор Андрей Бочаров на встрече с молодыми архитекторами, которая проходит в эти минуты в волгоградском ГДЮЦе.
На встрече студенты волгоградских вузов, архитекторы центра ВЯЗ, представители администрации Волгограда и городской думы обсуждают развитие этой перспективной территории.
Глава региона отметил, что новая дорога пройдет под мостом от парковки около музея «Россия - моя история» вдоль правого склона поймы реки Царица.
- Невозможно говорить о развитии территории, если мы не обеспечим ее транспортную доступность. Мы должны обеспечить ее. Задача - уже выходить на проектирование дороги. Сегодня же уже надо начинать думать над строительством инфраструктуры, - отметил Андрей Бочаров.
Кроме того, планируется возвести магистраль, которая соединит пойму с улицей КИМ в Ворошиловском районе. Концепцией развития предусмотрено более 600 парковочных мест, которые появятся по краям поймы.
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