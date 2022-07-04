До 15 лет грозит виновнику гибели двух человек в Волгоградской области

Расследования 04.07.2022 14:20
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04.07.2022 14:20
Водителю, который сел за руль пьяным и совершил в Волгоградской области ДТП с двумя погибшими, грозит до 15 лет колонии. Как сообщили в Новоаннинском районном суде, уголовное дело в отношении 58-летнего нарушителя правил дорожного движения поступило в суд для рассмотрения.
Житель хутора Черкесовский Новоаннинского района обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 6 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения).
По версии следствия, днем 25 апреля текущего года водитель, управляя автомобилем «ВАЗ-2107» в состоянии алкогольного опьянения, при совершения обгона иномарки не справился с управлением и совершил опрокидывание в кювет.
ДТП произошло на асфальтированной дороге х.1-я Березовка - х. Деминский Новоаннинского района. В результате погибли пассажиры автомобиля - мужчины 54 лет и 58 лет. Они скончались от полученных ранений на месте происшествия.
Установлена концентрация паров алкоголя в выдыхаемом водителем воздухе в количестве 1,439 мг/л.
После совершения ДТП водитель был задержан и заключен под стражу.
Фото ГУ МВД России по Волгоградской области
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