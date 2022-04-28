Виновника гибели двух человек взяли под стражу в Волгоградской области

Расследования 28.04.2022 11:17
28.04.2022 11:17
Новоаннинский районный суд Волгоградской области арестовал 58-летнего местного жителя, который стал виновником гибели двух человек в ДТП. Как сообщили в райсуде, житель х. Черкесовский Новоаннинского района заключен в СИЗО до 25 июня текущего года.
Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 6 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения). Ему грозит до 15 лет лишения свободы.
По данным следствия, 25 апреля он совершил ДТП, находясь за рулем «ВАЗ-2107» в состоянии алкогольного опьянения. Установлена концентрация паров алкоголя в выдыхаемом воздухе в количестве 1,439 мг/л. Авария произошла днем на асфальтированной дороге между хуторами 1-я Березовка и Деминский. Пьяный водитель выехал на полосу встречного движения, чтобы обогнать иномарку, но не справился с управлением и совершил опрокидывание в кювет. В результате на месте ДТП скончались двое его пассажиров - мужчины 54 лет и 58 лет.
На суде подозреваемый и его защитник с задержанием и избранием меры пресечения в виде заключения под стражу были не согласны. Они просили избрать иную меру пресечения, не связанную с лишением свободы.
Постановление об аресте может быть обжаловано в апелляционной инстанции.
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