Два человека погибли из-за пьяного водителя в Волгоградской области

По предварительной информации, 58-летний водитель отечественного автомобиля в состоянии алкогольного опьянения выехал на полосу встречного движения, после чего он свернул на обочину, где автомобиль вынесло в кювет и опрокинулся. В результате аварии ее виновник госпитализирован, 51-летний и 52-летний пассажиры от полученных травм скончались на месте ДТП.
Происшествия 26.04.2022 11:00
26.04.2022 11:00
Два человека погибли в Новоаннинском районе Волгоградской области по вине нетрезвого водителя ВАЗ-2107. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД России по региону, ДТП произошло днем 25 апреля между хуторами 1-я Березовка и Деминский.
Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области.
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