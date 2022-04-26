Два человека погибли из-за пьяного водителя в Волгоградской области

Два человека погибли в Новоаннинском районе Волгоградской области по вине нетрезвого водителя ВАЗ-2107. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД России по региону, ДТП произошло днем 25 апреля между хуторами 1-я Березовка и Деминский.

По предварительной информации, 58-летний водитель отечественного автомобиля в состоянии алкогольного опьянения выехал на полосу встречного движения, после чего он свернул на обочину, где автомобиль вынесло в кювет и опрокинулся. В результате аварии ее виновник госпитализирован, 51-летний и 52-летний пассажиры от полученных травм скончались на месте ДТП.