В Волгограде 7-месячного малыша придушило в детской коляске

В Кировском районе Волгограда семимесячный ребенок едва не погиб в детской коляске. Как стало известно ИА «Высота 102», мальчик оказался придавлен креплением.
— В больницу № 1 Волгограда поступил 7-месячный мальчик с диагнозом «асфиксия», — рассказал информагентству собственный источник в экстренных службах. — Пострадавшего госпитализировали в больницу № 7.
Известно, что младенец получил травму на прошедших выходных. Крепление в детской коляске пережало ребенку артерию.
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