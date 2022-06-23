Расследования

Под Волгоградом 2-летняя девочка захлебнулась в уличном туалете

Расследования 23.06.2022 17:11
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23.06.2022 17:11


В Старополтавском районе Волгоградской области следователи выясняют обстоятельства гибели двухлетней девочки. По сведениям регионального СУ СКР, ребенок захлебнулась нечистотами, упав в уличный туалет. 

– 23 июня находясь во дворе дома по месту своего проживания в Старополтавском районе, малолетняя девочка упала по неосторожности в однокамерный канализационный септик, поверхность которого не соответствовала требованиям, предъявляемым к строительству системы канализации, в результате чего скончалась от механической асфиксии, – прокомментировала происшествие информагентству представитель регионального следственного управления Дарья Буянова. – Палласовским межрайонным следственным отделом  возбуждено уголовное дело по стать о причинении смерти по неосторожности.

На месте трагедии, уточняет Буянова, в настоящий момент работает следственная группа, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

– В ходе предварительного следствия будут тщательным образом изучены условия жизни и воспитания ребенка в семье. Расследование уголовного дела продолжается, – сообщает представитель СУ СКР. 

Как на этот час удалось выяснить редакции информагентства, кроме погибшей девочки в семье воспитывается еще несколько детей. В целом семья  характеризуется благополучно. 

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