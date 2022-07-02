







Почти втрое за последние четыре года в Волгоградской области выросло количество случаев хирургического лечения аневризм малоинвазивными способами. Как сообщили в облкомздраве, в региональном сосудистом центре областной больницы №1 ежегодно выполняют порядка 200 высокотехнологичных операций при патологии брахиоцефальных артерий.

Это стало возможным благодаря обновлению медоборудования в рамках нацпроекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями», отмечают в ведомстве. Новое оборудование позволяет оперировать на мельчайших артериях головного мозга.

Хирургическое лечение аневризм головного мозга микрохирургическим и рентгенэндоваскулярным способом проводится в рамках высокотехнологичной помощи в системе ОМС и за счёт средств областного бюджета.

Количество уникальных вмешательств по эндоваскулярному лечению различных сосудистых пороков и критических состояний ежегодно увеличивается. Особое место занимает профилактическое рентгенхирургическое лечение артериальных аневризм, плановые операции на каротидных артериях, что позволяет предотвратить сосудистую катастрофу в будущем. Одно из таких вмешательств недавно выполнили 48-летней пациентке: врачи провели уникальную эндоваскулярную операцию по эмболизации аневризмы сосудов головного мозга.

Раньше для проведения таких операций приходилось делать трепанацию черепа. Сейчас этого можно избежать. Сама операция длится около 1,5 часов. После анестезии хирург вставляет катетер в бедренную артерию и продвигает его, используя ангиографию, до места аневризмы. Используя направляющий катетер, спирали платиновой проволоки или маленькие латексные шарики проводят через катетер и вводят их в аневризму. Они заполняют аневризматический мешок, выключая его из кровообращения, вызывая образование сгустка крови (тромба), который полностью пломбирует полость аневризмы. Для полного его заполнения требуется в среднем 5-6 спиралей. Операцию проводили врач-рентгенэндоваскулярный хирург, врач-сердечно-сосудистый хирург, доктор медицинских наук Денис Фролов, а также врач-рентгенэндоваскулярный хирург, врач-сердечно-сосудистый хирург Арсен Тагиров. Важно отметить, что смертность от сосудистых катастроф (инсультов, разрывов аневризм головного мозга) в России остается одной из основных причин смертности населения. Предотвратить эти состояния возможно регулярно проходя диспансеризацию, снижая воздействие факторов риска, благодаря плановой ультразвуковой и МРТ- диагностике состояния сосудов шеи и головного мозга, в том числе людям трудоспособного возраста и женщинам, планирующим беременность.



Фото администрации Волгоградской области