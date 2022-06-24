Под Волгоградом накрыли подпольных продавцов суррогатного алкоголя





Сотрудники полиции в рабочем поселке Средняя Ахтуба Волгоградской области задержали шестерых подозреваемых в незаконном обороте спиртосодержащей продукции. Как сообщила ИА "Высота 102" официальный представитель МВД России Ирина Волк, товар хранился в гаражных боксах и складских помещениях в Среднеахтубинском районе для реализации постоянным покупателям.

- Установлено, что 34-летний житель рабочего поселка Средняя Ахтуба организовал перевозку, хранение и сбыт немаркированного алкоголя. К своей противоправной деятельности он привлек пятерых сообщников, - рассказала Ирина Волк. – Алкоголь, произведенный нелегально, сбывался под брендами известных производителей. После разгрузки очередной партии фальсифицированного алкоголя подозреваемые были задержаны.

В ходе обысков изъяты денежные средства в размере более миллиона рублей, черновые записи, электронные носители информации, а также немаркированная спиртосодержащая продукция общим объемом более 12 тысяч литров, разлитая в пятилитровые канистры и бутылки с этикетками известных брендов. По предварительным подсчетам, стоимость изъятой продукции составляет 1 миллион 300 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.6 ст. 171.1 УК РФ.

В настоящее время пятеро фигурантов находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. К шестой участнице группировки применена мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке. Предварительное расследование продолжается.

Фото и видео ГУ МВД России по Волгоградской области