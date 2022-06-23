









Директор подрядной организации, осуществляющий скандальный ремонт крыши МБУК «ДК «Октябрь» в городе Ленинске, подозревается в мошенничестве.

Как сообщила старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, по результатам надзорной проверки в отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество с использованием своего служебного положения).













Установлено, что по результатам проведения конкурсных процедур 27 апреля 2020 года между МБУК «Дворец культуры «Октябрь» и коммерческой организацией заключен контракт на проведение работ по ремонту кровли здания на сумму порядка 2 миллионов рублей. Финансирование выделялось в рамках реализации проекта «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры в сфере культуры» национального проекта «Культура». 10 июня 2020-го директором МБУК ДК «Октябрь» подписан акт о приемке выполненных работ без претензий по их качеству.

Однако в ходе проведенной прокуратурой Ленинского района с привлечением экспертов ЭКЦ ГУ МВД России по Волгоградской области проверки установлено, что объемы выполненных работ не соответствуют указанным в акте. В частности не выполнялось алмазное бурение, герметизация швов, устройство выравнивающих стяжек и т.д. Стоимость оплаченных, но фактически не проведенных работ превысила 900 тысяч рублей. Итогом такого ремонта стали многочисленные повреждения кровли во время осадков и порча имущества учреждения культуры.

Расследование данного уголовного дела взято прокурором Ленинского района Волгоградской области на контроль.

Напомним, что Ленинский районный суд в марте 2022 года признал виновной директора МБУК «ДК «Октябрь» в халатности при повторном ремонте исправной кровли. Женщину по ч. 1 ст. 293 УК РФ приговорили к штрафу в размере 80 тысяч рублей.

После вступления приговора в законную силу прокуратурой Ленинского района к осужденной предъявлено исковое заявление о возмещении ущерба, причиненного преступлением, в сумме более 2 миллионов рублей.

Фото и видео: прокуратура Волгоградской области

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