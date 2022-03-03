Директора Дома культуры в Волгоградской области осудили за крышу













Виновной в халатности признана директор МБУК «ДК «Октябрь» в городе Ленинске Волгоградской области за то, что повторно отремонтировала кровлю ДК за бюджетные деньги. Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник прокурора области Оксана Черединина, Ленинский районный суд приговорил женщину к штрафу в размере 80 тысяч рублей.

Следствием и судом установлено, что кровлю в «ДК «Октябрь» капитально отремонтировали в 2018 году более чем за 1 миллион рублей. Гарантийный срок на ремонт составлял 36 месяцев и заканчивался в октябре 2021 года. Претензии к выполненным работам и подрядчику не заявлялись.

В конце 2019 года директору стало известно о том, что МБУК «Дворец культуры «Октябрь» в рамках национального проекта получит более 20 миллионов рублей на ремонт. В дальнейшем по результатам конкурсных процедур с компанией-подрядчиком были заключены муниципальные контракты на выполнение ряда ремонтных работ здания ДК. При этом одним из контрактов вновь предусматривался ремонт кровли здания, на что было потрачено из бюджета более 2 миллионов 180 тысяч рублей.

Вину директор не признала.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами в апелляционном порядке.

Кроме того, региональным комитетом культуры к обвиняемой предъявлено исковое заявление о взыскании суммы ущерба, причиненного преступлением, рассмотрение которого определено судом в гражданско-правовом порядке.



