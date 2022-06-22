Волгоградские депутаты примут участие в конференции ЮРПА

Депутаты Волгоградской областной думы готовятся принять участие в XXXVI Конференции Южно-Российской Парламентской Ассоциации, которая состоится уже завтра, 23 июня. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе областной думы, кроме волгоградских парламентариев в мероприятии планируют участвовать их коллеги еще из 11 регионов. Организатор конференции в этом году – заксобрание Севастополя.

– За два дня депутаты из 12 регионов РФ и Республики Абхазии намерены рассмотреть порядка 60 обращений и инициатив, адресованных федеральным органам государственной власти, – сообщили в пресс-службе волгоградской облдумы. – Предложения касаются корректировки бюджетного, налогового, административного, жилищного, природоохранного законодательства, дальнейшего развития сфер здравоохранения, образования, социальной защиты населения, сельского хозяйства и т.д.

Депутаты Волгоградской области вынесут на рассмотрение семь проектов обращений по поддержке многодетных семей, неработающих пенсионеров, совершенствованию работы ГИС ЖКХ, реализации программы капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, развитию службы крови, обеспечению безопасности железнодорожного движения.

– 23 июня вопросы пройдут обсуждение на восьми комитетах ЮРПА. В повестке следующего дня – заседание Совета ЮРПА и Конференция Южно-Российской Парламентской Ассоциации, – уточняют в облдуме.

Заместитель председателя Волгоградской областной думы Сергей Булгаков уверен, что в ходе тридцать шестой конференции ЮРПА, будут выработаны консолидированные решения, которые позволят в дальнейшем выйти с инициативами на федеральный уровень.

– Сегодня, в условиях новых реалий, стоят задачи по модернизации многих сфер и отраслей, созданию отечественной конкурентоспособной продукции и сервисов, дальнейшему развитию инфраструктуры, внедрению дополнительных мер поддержки экономики и граждан. Все это требует оперативной корректировки федерального и регионального законодательства, разработки более гибких и эффективных правовых механизмов, – прокомментировал Булгаков. – И парламентарии Юга России готовы принять активное участие в этом процессе.