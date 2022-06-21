В двух районах Волгоградской области заржавели подсолнухи

Экология 21.06.2022 15:21
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21.06.2022 15:21
На отдельных гибридах подсолнечника в Новониколаевском и Киквидзенском районах Волгоградской области отмечено начало проявления ржавчины.
Как сообщили в ФГБУ «Россельхозцентр» по Волгоградской области, это заболевание существенно влияет на показатели масличности, поэтому рекомендуется ее выявлять в начальной стадии, чтобы проводить обработки против ржавчины.
Так, в прошлом году специалистами филиала было обследовано 97,558 тысячи га подсолнечника, из которых обработали 8,2 тысячи га в связи с благоприятными погодными условиями для развития ржавчины.
Справка.
Ржавчина подсолнечника - грибковое заболевание, которое поражает в основном листья растений. Наиболее опасно летом или в конце вегетационного периода. Из-за ржавчины показатели масличности подсолнечников могут снижаться до 30%.
Фото: ФГБУ «Россельхозцентр» по Волгоградской области
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