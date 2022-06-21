СК возбудил дело по факту сбыта ПМ и 3 патронов двумя волгоградцами

В Волгограде СУ СКР по региону возбудил уголовное дело в отношении двоих местных жителей, задержанных по подозрению в незаконном обороте огнестрельного оружия. Как сообщает ИА «Высота 102», оружие и боеприпасы злоумышленники хранили по месту жительства.

— Первый отдел по расследованию особо важных дел СУ СКР по области возбудил уголовное дело в отношении двух местных жителей, — сообщила информагентству официальный представитель регионального следкома Дарья Буянова. — Они подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 3 ст. 222 УК РФ — незаконное приобретение, передача, хранение, перевозка, ношение огнестрельного оружия, его основных частей и боеприпасов к нему, совершенные группой лиц по предварительному сговору и п. «а» ч. 5 ст. 222 УК РФ — незаконный сбыт огнестрельного оружия, его основных частей, боеприпасов к нему, совершенные группой лиц по предварительному сговору.

По версии следствия, злоумышленники незаконно приобрели 9-мм пистолет Макарова и три патрона к нему. 14 апреля 2022 года подозреваемые в Советском районе Волгограда продали ПМ и патроны мужчине, участвующему в проведении ОРМ.

Взамен мужчины получили муляж травматического 9-мм пистолета Макарова, а также деньги в сумме 2000 рублей. Сразу после «сделки» незаконных сбытчиков задержали сотрудники правоохранительных органов.

Основанием для возбуждения дела послужили материалы, представленные УФСБ России по Волгоградской области.

— В отношении мужчин избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, — пояснили в пресс-службе регионального УФСБ.

Фото и видео: УФСБ России по Волгоградской области

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