Под Волгоградом сын избил и бросил умирать своего 72-летнего отца

В Михайловке Волгоградской области задержан 47-летний местный житель. Как сообщает ИА «Высота 102», мужчину подозревают в смерти собственного отца.

— Фроловский межрайонный следственный отдел СУ СКР по региону возбудил уголовное дело в отношении 47-летнего жителя города Михайловка, — пояснила информагентству официальный представитель волгоградского следкома Дарья Буянова. — Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ — умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего.

По версии следствия, 11 июня 2022 года подозреваемый приехал к своему 72-летнему отцу в частный дом по улице Ленина. Мужчины выпили за встречу. Спустя некоторое время между родственниками возникла ссора. Сын пошел на отца с кулаками. Пенсионер получил множественные телесные повреждения, в том числе закрытую черепно-мозговую травму.

Злоумышленник после избиения старика, продолжил выпивать. На следующие сутки к ним зашла соседка. Женщина увидела хозяина дома в бессознательном состоянии и сразу же вызвала скорую помощь и полицию. Несмотря на это, пенсионер скончался.

— Подозреваемый задержан. В ближайшее время следствие направит в суд ходатайство об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу, — добавили в региональном СУ СКР.

Санкция инкриминируемой статьи предусматривает лишение свободы на срок до 15 лет с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.

Читайте также:

Волгоградка избила молотком и заживо закопала мать во дворе дома