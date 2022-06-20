Ипотека с господдержкой в банке «Открытие» — от 6,5%

Экономика 20.06.2022 15:16 Реклама
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20.06.2022 15:16 Реклама
Банк «Открытие» начал прием заявок на льготную ипотеку на новых условиях — по ставке от 6,5% годовых. Клиенты уже сейчас могут подать заявку как дистанционно, так и в офисе банка и получить одобрение.
Перед сделкой банк пересчитает условия и снизит ставку на 2 процентных пункта от текущего уровня. Таким образом минимальная ставка составит 6,5% годовых. Заключение сделок на новых условиях будет возможно после вступления в силу нового постановления правительства.
Программа «Ипотека с господдержкой» предусматривает покупку строящейся или готовой квартиры у застройщика. Максимальная сумма кредита 12 млн рублей для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей и 6 млн рублей для остальных регионов России. В программе может принять участие любой гражданин РФ вне зависимости от семейного положения и социального статуса. Минимальный первоначальный взнос - от 15%, максимальный срок кредита — 30 лет.
Подать заявку и ознакомиться с условиями госпрограммы можно на сайте банка.
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