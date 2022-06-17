«Это такое производство – оно пахнет»: волгоградский поселок накрыл тошнотворный запах с кожзавода





Жители поселка Купоросный в Советском районе Волгограда пожаловались на невыносимую вонь, которая не дает им покоя. Как сообщили ИА «Высота 102» местные жители, второй день они задыхаются в своих домах, так как не могут элементарно открыть окна на проветривание.

– Ужасная вонь с улицы. Запах тошнотворный, напоминает протухшее мясо с примесью химикатов. Невозможно дома находиться, а окно открыть нельзя, так как еще хуже становится. С нами по соседству находится кожевенный завод, выбросы происходят с него, причем каждый час, – сообщила жительница одного из домов на улице Крепильная Наталья.

По словам волгоградки, жители поселка регулярно жалуются на вонючие выбросы в различные инстанции, но после проверок ситуация повторяется. Некоторые не выдерживают зловонных ароматов, продают или бросают свои дома и уезжают из поселка.





– Мы знаем об этой проблеме. Понимаете, это производство такое – оно пахнет, и ничего здесь не сделаешь. Нормы мы не превышаем, но запах, конечно, есть. Нас уже неоднократно проверяли, так как люди жалуются, особенно летом. Мы все понимаем, стараемся учитывать направление ветра. Если ветер в сторону частного сектора, то мы снижаем производство. Но, повторюсь, производство специфическое и от запаха никуда не денешься, – прокомментировал ситуацию генеральный директор ПО «Шеврет» Владимир Синявский.

Глава кожзавода уточнил, что предприятие находится в промышленной зоне, а частные дома вплотную к ней примыкают. На заводе работает порядка 70 человек. Предприятие производит кожевенные полуфабрикаты.

Когда будет решена проблема со специфическим запахом – неизвестно. Закрыть предприятие нельзя, а переселить людей подальше от промзоны тоже непросто. Так и живут.

Материал опубликован в рамках проекта «Вопросы охраны окружающей среды, экологии, экологической безопасности»

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