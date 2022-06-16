Водителю грозит 12 лет за попытку скрыть следы смертельного ДТП под Волгоградом

Расследования 16.06.2022 09:33
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16.06.2022 09:33
До 12 лет лишения свободы грозит 35-летнему жителю Михайловки, который после совершения смертельного ДТП покинул место происшествия и пытался скрыть следы аварии. Как сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области, уголовное дело передано для рассмотрения в суд. Обвиняемый вину отрицает.
По версии следствия, ночью 25 декабря 2020 года фигурант уголовного дела, управляя автомобилем «Лада Ларгус», на скорости примерно 90 км/час сбил человека. Авария произошла на 853 км автодороги М-4 «Дон» во Фроловском районе. Установлено, что водитель, пренебрегая осторожностью, при обгоне грузовика выехал на встречную, где совершил наезд на пешехода. В результате 42-летний мужчина от полученных телесных повреждений погиб на месте происшествия.
После наезда на пешехода, подозреваемый скрылся с места, не предприняв попыток оказания помощи пострадавшему. Полицейские установили личность водителя и задержали его.
Оперативники выяснили, что после совершения ДТП мужчина вернулся в Михайловский район, поставил автомобиль в гараж своей родственницы, пояснив, что совершил наезд на дикое животное. После этого, сняв с машины деформированные детали, отвез их знакомому для приведения их в надлежащий вид и остался ночевать у знакомого, которому также не сообщил о произошедшей аварии. Там он и был.
Водитель обвиняется по ч. 4 ст. 264 УК РФ (Нарушение лицом, управляющим автомобилем, Правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, если оно сопряжено с оставлением места его совершения). Ему избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.
В ходе расследования следователями были допрошены свидетели, назначено и проведено 11 судебных экспертиз, среди которых автотехническая, трасологическая, физико-химическая, биологическая, судебно-медицинская и другие, осуществлен сбор иных необходимых доказательств вины водителя указанного автомобиля.
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