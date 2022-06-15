Федеральные новости

Роспотребнадзор призвал регионы принять меры по профилактике чумы

Федеральные новости 15.06.2022 17:02
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15.06.2022 17:02



Глава Роспотребнадзора РФ Анна Попова подписала постановление о введении дополнительных мер в России из-за активизации в стране природных очагов чумы и риска завоза этой инфекции в страну.
Документ опубликован сегодня, 15 июня, на официальном портале правовой информации РФ.
Высшим должным лицам субъектов РФ рекомендовано обеспечить готовность уполномоченных органов исполнительной власти и медицинских организаций к проведению мероприятий, направленных на недопущение завоза, возникновения и распространения чумы, организовать информирование населения о мерах профилактики чумы, в том числе, необходимости иммунизации по эпидемиологическим показаниям.
Руководителям территориальных органов Роспотребнадзора рекомендовано внести предложения по актуализации противочумных мероприятий с учетом активности природных очагов чумы, а также возможности ее завоза из неблагополучных стран. Дана рекомендация в срок до 27 июня оценить готовность госпитальной базы к противоэпидемическим мероприятиям на случай выявления больного с подозрением на чуму. 
До 30 июня необходимо организовать подготовку работников медицинских организаций, лабораторий, станций скорой медицинской помощи, эпидемиологов, а сотрудников КПП и пунктов временного размещения лиц, прибывших на территорию России.
Властям регионов поручено определить категории граждан, подлежащих обязательной вакцинации против чумы в соответствии с календарем профилактических прививок по эпидемическим показаниям, а руководителям территориальных органов Роспотребнадзора — обеспечить проведение их вакцинации.
Все больные с подозрением на чуму должны быть незамедлительно обследованы, а о каждом факте заболевания этой опасной инфекцией необходимо незамедлительно информировать территориальные органы Роспотребнадзора. 

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