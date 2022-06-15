Расследования

В СК сообщили подробности по делу о смерти на заброшке под Волгоградом

Расследования 15.06.2022 12:35
0
15.06.2022 12:35


В Городищенском районе Волгоградской области возбуждено уголовное дело после гибели 13-летнего подростка. ИА «Высота 102» сегодня, 15 июня, стали известны подробности трагического происшествия. 

— Уголовное дело возбудили по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ — причинение смерти по неосторожности, — сообщил информагентству руководитель Городищенского МСО Михаил Ганабин. — В настоящий момент проводятся необходимые в таких случаях следственные действия. Выясняется, в чьей собственности находится объект незавершенного строительства. К уголовной ответственности могут быть привлечены как частные, так и должностные лица.  

Известно, что подросток получил тяжелые травмы в заброшенном здании недалеко от опытно-производственного хозяйства «Новожизненское». Сооружение представляет собой недостроенное двухэтажное здание для производственных нужд. 

Мальчик свободно попал на неогороженную территорию комплекса, где играя, взобрался на кирпичную стену. После школьник наступил на балку перекрытия, она не выдержала его веса, и подросток сорвался вниз вместе с обрушившейся конструкцией. 

Фото: Городищенский МСО СУ СКР по Волгоградской области 

Читайте также: 

После смерти 13-летнего подростка под Волгоградом возбудили дело

Под Волгоградом школьник упал с заброшки и через 9 дней умер в реанимации

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Ремонт пластиковых окон 89889874000. Порошковая покраска 89884993750

Банк «Центр-инвест» снизил ставки по кредитам для бизнеса и населения

Урны, контейнеры для отходов в наличии. Доставка!8(8442) 95-50-05

Займы под залог недвижимости. Материнский капитал. +7 927-510-59-46
Расследования
15.06.2022 11:29
Расследования 15.06.2022 11:29
Комментарии

0
Далее
Расследования
14.06.2022 17:53
Расследования 14.06.2022 17:53
Комментарии

0
Далее
Расследования
14.06.2022 13:18
Расследования 14.06.2022 13:18
Комментарии

0
Далее
Расследования
14.06.2022 13:01
Расследования 14.06.2022 13:01
Комментарии

0
Далее
Расследования
14.06.2022 10:52
Расследования 14.06.2022 10:52
Комментарии

0
Далее
Расследования
14.06.2022 08:04
Расследования 14.06.2022 08:04
Комментарии

0
Далее
Расследования
13.06.2022 17:44
Расследования 13.06.2022 17:44
Комментарии

0
Далее
Расследования
13.06.2022 13:11
Расследования 13.06.2022 13:11
Комментарии

0
Далее
Расследования
11.06.2022 19:02
Расследования 11.06.2022 19:02
Комментарии

0
Далее
Расследования
10.06.2022 16:28
Расследования 10.06.2022 16:28
Комментарии

0
Далее
Расследования
10.06.2022 14:54
Расследования 10.06.2022 14:54
Комментарии

0
Далее
Расследования
10.06.2022 10:32
Расследования 10.06.2022 10:32
Комментарии

0
Далее
Расследования
10.06.2022 09:26
Расследования 10.06.2022 09:26
Комментарии

0
Далее
Расследования
09.06.2022 16:20
Расследования 09.06.2022 16:20
Комментарии

0
Далее
Расследования
09.06.2022 13:01
Расследования 09.06.2022 13:01
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

14:06
Волгоградцы лишились спокойного сна из-за мусоровозов-полуночниковСмотреть фотографии
13:18
Пешеходы бросились на помощь: под Волгоградом Kia перевернулась на крышу – видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
13:07
МЧС предупредило волгоградцев о граде, ливнях и ветре до 25 м/сСмотреть фотографии
13:04
Сотрудница и клиент банка в Волгограде спасли пенсионеров от мошенниковСмотреть фотографии
12:35
В СК сообщили подробности по делу о смерти на заброшке под ВолгоградомСмотреть фотографии
12:24
Жители Новониколаевского Волгоградской области требуют проведения референдума из-за битумного заводаСмотреть фотографии
11:50
Суд обязал мэрию Волгограда осветить хутора на острове СарпинскийСмотреть фотографии
11:29
После смерти 13-летнего подростка под Волгоградом возбудили делоСмотреть фотографии
11:27
В Волгоградской области водитель погиб в перевернувшейся машинеСмотреть фотографии
11:10
В Волгограде на дачном участке нашли два трупаСмотреть фотографии
11:01
Володин выступил за сохранение смертной казни в ДНРСмотреть фотографии
10:35
Делегаты от Волгоградской области участвуют в XXV ПМЭФСмотреть фотографии
10:28
Забыть всё: Wink и «Кинопоиск» покажут остросюжетный сериал «Киллер»Смотреть фотографии
10:25
Не смирились: половина опрошенных волгоградцев готовы к новому референдуму по переводу стрелокСмотреть фотографии
09:50
В Волгограде не хватило новых троллейбусов на разрекламированные маршрутыСмотреть фотографии
09:32
Молодой волгоградец при заказе путаны лишился крупной суммыСмотреть фотографии
08:57
Волгоградцы запечатлели «клубничную» луну в небеСмотреть фотографии
08:31
Глава Камышина вручил орден Мужества вдове погибшего контрактникаСмотреть фотографии
08:06
Поезд Ташкент-Волгоград вернули в расписание после двухлетнего перерываСмотреть фотографии
06:55
«Никто не хочет идти на завод»: волгоградцы высказались о страхе потерять работуСмотреть фотографииCмотреть видео
21:46
Мэрия Волгограда ищет старые автобусы на маршрут № 65 за 43 млн рублейСмотреть фотографии
20:39
24 часа ареста: в центре Волгограда двое пикаперов планировали провокациюСмотреть фотографииCмотреть видео
20:01
«Пьяным за руль нельзя? А почему?»: в Волгограде полиция устроила «праздничную» облаву на дорогахСмотреть фотографииCмотреть видео
19:18
В Волгограде на парковке ВГАФК протаранили иномаркуСмотреть фотографии
18:26
Предприниматель из Волгограда пожаловался Бастрыкину на муниципальных чиновниковСмотреть фотографии
17:53
«Хотел остаться дома»: в Волгоградской области арестован водитель, бросивший умирать сбитого пешеходаСмотреть фотографии
17:51
Облздрав сообщил состояние пострадавших в ДТП на мосту через ВолгуСмотреть фотографии
17:51
Суд в Волгограде обязал наладить в доме с изъяном горячее водоснабжениеСмотреть фотографии
17:17
«За Волгой для них земля есть»: Росимущество передало территорию в 30 гектаров многодетным КраснослободскаСмотреть фотографии
16:56
На берегу Волги под Волгоградом эффектно сгорела баняСмотреть фотографии
 