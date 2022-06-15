В СК сообщили подробности по делу о смерти на заброшке под Волгоградом

В Городищенском районе Волгоградской области возбуждено уголовное дело после гибели 13-летнего подростка. ИА «Высота 102» сегодня, 15 июня, стали известны подробности трагического происшествия.

— Уголовное дело возбудили по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ — причинение смерти по неосторожности, — сообщил информагентству руководитель Городищенского МСО Михаил Ганабин. — В настоящий момент проводятся необходимые в таких случаях следственные действия. Выясняется, в чьей собственности находится объект незавершенного строительства. К уголовной ответственности могут быть привлечены как частные, так и должностные лица.

Известно, что подросток получил тяжелые травмы в заброшенном здании недалеко от опытно-производственного хозяйства «Новожизненское». Сооружение представляет собой недостроенное двухэтажное здание для производственных нужд.

Мальчик свободно попал на неогороженную территорию комплекса, где играя, взобрался на кирпичную стену. После школьник наступил на балку перекрытия, она не выдержала его веса, и подросток сорвался вниз вместе с обрушившейся конструкцией.

Фото: Городищенский МСО СУ СКР по Волгоградской области

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