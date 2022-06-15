После смерти 13-летнего подростка под Волгоградом возбудили дело

В Волгоградской области возбудили уголовное дело по факту смерти 13-летнего подростка. Как сообщает ИА «Высота 102», мальчик упал с высоты второго этажа и получил закрытую и открытую черепно-мозговые травмы, а также ушиб головного мозга.

— Городищенский межрайонный следственный отдел СУ СКР по региону возбудил уголовное дело по факту гибели 13-летнего подростка, по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ — причинение смерти по неосторожности, — сообщила информагентству официальный представитель волгоградского следкома Дарья Буянова. — Назначен комплекс судебных экспертиз.

Следствие установлено, что 5 июня 2022 года подросток гулял в Городищенском районе. Несовершеннолетний свободно прошел внутрь недостроенного двухэтажного кирпичного строения, где упал с высоты второго этажа. Несмотря на оказанную медпомощь, 13 июня подросток скончался в больнице.

— В ходе расследования будут установлены лица, которые в нарушение требований федерального законодательства, не предприняли мер, препятствующих несанкционированному доступу людей в здание, — добавили в пресс-службе СУ СК России.

Санкция статьи УК РФ в качестве максимума предусматривает до двух лет колонии. По некоторой информации, подросток получил тяжелые травмы в заброшке недалеко от опытно-производственного хозяйства «Новожизненское».

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