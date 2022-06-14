Происшествия

Под Волгоградом школьник упал с заброшки и через 9 дней умер в реанимации

Происшествия 14.06.2022 16:00
0
14.06.2022 16:00


В Волгограде врачи, начиная с 5 июня, на протяжении девяти дней боролись за жизнь 13-летнего школьника, упавшего во время игры на территории заброшек в Городищенском районе. Как стало известно ИА «Высота 102», накануне мальчик скончался. 

– Ребенка в критически тяжелом состоянии доставили в больницу Волгограда 5 июня днем, – рассказал информагентству собственный источник в экстренных службах. – При доставлении у пациента была диагностирована проникающая черепно-мозговая травма. На протяжении всех этих дней врачи предпринимали все усилия, чтобы сохранить ему жизнь. К сожалению, мальчик скончался в реанимации 13 июня. 

Редакция информационного агентства запросила комментарий в СУ СК России по Волгоградской области. По имеющимся сведениям, скорую помощь подросту вызвали на место происшествия друзья, с которыми злополучным днем он ушел на прогулку. Поиски приключений завели детей на заброшенные строения, расположенные недалеко от опытно-производственного хозяйства «Новожизненское». Там школьник и упал во время игры с высоты, получив смертельную травму. 

Упал ли ребенок по собственной неосторожности, предстоит выяснить следствию. 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Ремонт пластиковых окон 89889874000. Порошковая покраска 89884993750

Банк «Центр-инвест» снизил ставки по кредитам для бизнеса и населения

Урны, контейнеры для отходов в наличии. Доставка!8(8442) 95-50-05

Займы под залог недвижимости. Материнский капитал. +7 927-510-59-46
Происшествия
14.06.2022 19:18
Происшествия 14.06.2022 19:18
Комментарии

0
Далее
Происшествия
14.06.2022 17:51
Происшествия 14.06.2022 17:51
Комментарии

0
Далее
Происшествия
14.06.2022 16:56
Происшествия 14.06.2022 16:56
Комментарии

0
Далее
Происшествия
14.06.2022 16:37
Происшествия 14.06.2022 16:37
Комментарии

0
Далее
Происшествия
14.06.2022 12:46
Происшествия 14.06.2022 12:46
Комментарии

0
Далее
Происшествия
14.06.2022 10:10
Происшествия 14.06.2022 10:10
Комментарии

0
Далее
Происшествия
14.06.2022 09:25
Происшествия 14.06.2022 09:25
Комментарии

0
Далее
Происшествия
14.06.2022 09:21
Происшествия 14.06.2022 09:21
Комментарии

0
Далее
Происшествия
13.06.2022 17:04
Происшествия 13.06.2022 17:04
Комментарии

0
Далее
Происшествия
13.06.2022 15:05
Происшествия 13.06.2022 15:05
Комментарии

0
Далее
Происшествия
13.06.2022 15:01
Происшествия 13.06.2022 15:01
Комментарии

0
Далее
Происшествия
13.06.2022 12:10
Происшествия 13.06.2022 12:10
Комментарии

0
Далее
Происшествия
13.06.2022 11:39
Происшествия 13.06.2022 11:39
Комментарии

0
Далее
Происшествия
13.06.2022 10:08
Происшествия 13.06.2022 10:08
Комментарии

0
Далее
Происшествия
13.06.2022 09:53
Происшествия 13.06.2022 09:53
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

19:18
В Волгограде на парковке ВГАФК протаранили иномаркуСмотреть фотографии
18:26
Предприниматель из Волгограда пожаловался Бастрыкину на муниципальных чиновниковСмотреть фотографии
17:53
«Хотел остаться дома»: в Волгоградской области арестован водитель, бросивший умирать сбитого пешеходаСмотреть фотографии
17:51
Облздрав сообщил состояние пострадавших в ДТП на мосту через ВолгуСмотреть фотографии
17:51
Суд в Волгограде обязал наладить в доме с изъяном горячее водоснабжениеСмотреть фотографии
17:17
«За Волгой для них земля есть»: Росимущество передало территорию в 30 гектаров многодетным КраснослободскаСмотреть фотографии
16:56
На берегу Волги под Волгоградом эффектно сгорела баняСмотреть фотографии
16:37
Рядом случайно оказалась скорая: подробности о пострадавших на мосту через ВолгуСмотреть фотографии
16:18
Волгоградские общественники формируют федеральные инициативы по улучшению качества школьного питанияСмотреть фотографии
16:00
Под Волгоградом школьник упал с заброшки и через 9 дней умер в реанимацииСмотреть фотографии
15:44
Это «Клево»!: незабываемый отдых на берегу Дона для всей семьиСмотреть фотографии
15:28
На мосту из Волгограда в Краснослободск Audi на скорости влетела под грузовикСмотреть фотографии
15:18
Сеть АЗС продают в Волгоградской областиСмотреть фотографии
14:51
Монетизируй это: специальное предложение Wink поможет российским видеоблогерам зарабатывать большеСмотреть фотографии
13:39
Андрей Бочаров: БК-31 на набережной Волгограда откроют 17 июляСмотреть фотографии
13:18
Стали известны подробности о сбившем насмерть подростка волгоградцеСмотреть фотографии
13:01
Волгоградка избила молотком и заживо закопала мать во дворе домаСмотреть фотографии
12:46
В Волгограде из-за угроз снова эвакуировали ВолГУСмотреть фотографии
11:51
Волгоградский губернатор поручил увековечить память героев спецоперацииСмотреть фотографии
11:49
«Технологии выгоды»: «Ростелеком» предлагает «Лучший старт» в цифровой мирСмотреть фотографии
11:27
Бочаров объявил старт подготовки к празднованию 80-летия Сталинградской ПобедыСмотреть фотографии
11:23
Жители Волгоградской области голосуют за новый референдум по времениСмотреть фотографии
11:14
Компанию в Волгограде заставили выплатить зарплату стажеруСмотреть фотографии
11:07
Волгоградцы больше других россиян боятся потерять работуСмотреть фотографии
10:58
В ЦБ увидели активность волгоградского бизнесаСмотреть фотографии
10:52
СК возбудил дело после смерти 15-летнего подростка под ВолгоградомСмотреть фотографии
10:32
Волгоградский Роспотребнадзор дал советы по выбору хорошей клубники и черешниСмотреть фотографии
10:16
В Волгоградской области ожидаются дожди и похолодание до +10°ССмотреть фотографии
10:15
Пленэры на земле героев: художники отразили природные красоты Котельниковского районаСмотреть фотографии
10:10
В Волгоградской области на Военном пляже утонула 43-летняя женщинаСмотреть фотографии
 