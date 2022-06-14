Под Волгоградом школьник упал с заброшки и через 9 дней умер в реанимации

В Волгограде врачи, начиная с 5 июня, на протяжении девяти дней боролись за жизнь 13-летнего школьника, упавшего во время игры на территории заброшек в Городищенском районе. Как стало известно ИА «Высота 102», накануне мальчик скончался.

– Ребенка в критически тяжелом состоянии доставили в больницу Волгограда 5 июня днем, – рассказал информагентству собственный источник в экстренных службах. – При доставлении у пациента была диагностирована проникающая черепно-мозговая травма. На протяжении всех этих дней врачи предпринимали все усилия, чтобы сохранить ему жизнь. К сожалению, мальчик скончался в реанимации 13 июня.

Редакция информационного агентства запросила комментарий в СУ СК России по Волгоградской области. По имеющимся сведениям, скорую помощь подросту вызвали на место происшествия друзья, с которыми злополучным днем он ушел на прогулку. Поиски приключений завели детей на заброшенные строения, расположенные недалеко от опытно-производственного хозяйства «Новожизненское». Там школьник и упал во время игры с высоты, получив смертельную травму.

Упал ли ребенок по собственной неосторожности, предстоит выяснить следствию.