СК возбудил дело после смерти 15-летнего подростка под Волгоградом

После смерти в ДТП 15-летнего подростка в Даниловском районе Волгоградской области возбуждено уголовное дело. Как сообщает ИА «Высота 102», подозреваемым проходит 34-летний житель Михайловки.

— Котовский межрайонный следственный отдел СУ СКР по Волгоградской области возбудил уголовное дело в отношении 34-летнего жителя Михайловки Волгоградской области, — прокомментировала информагентству официальный представитель СУ СКР по региону Дарья Буянова. — Мужчина подозревается в совершении преступления, предусмотренного п. п. «а, б» ч. 4 ст. 264 УК РФ — нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее смерть человека, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, сопряженного с оставлением месте его совершения.





По версии следствия, 13 июня около 23.00 фигурант дела в состоянии алкогольного опьянения управлял своей машиной ВАЗ-21099. Мужчина двигался по улице Центральной в станице Сергиевской Даниловского района.

— Проявив грубую невнимательность к дорожной обстановке, злоумышленник наехал на двигавшегося в попутном направлении по правому краю дороги 15-летнего подростка на велосипеде, — добавили в пресс-службе волгоградского СК.

Несовершеннолетний получил травмы несовместимые с жизнью. Житель Михайловки с места ДТП скрылся. Вскоре 34-летний мужчина сам обратился в полицию. Подозреваемый задержан. Проводится комплекс следственных действий. В ближайшее время будет избрана мера пресечения.

По предварительным данным ГУ МВД России по Волгоградской области, водитель, сбивший подростка, ранее был судим.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области / ИА «Высота 102»

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