Облздрав сообщил состояние пострадавших в ДТП на мосту через Волгу

В Комитете здравоохранения Волгоградской области информационному агентству «Высота 102» сообщили о состоянии пострадавших в жутком ДТП на мосту через Волгу. Самые тяжелые травмы получила 20-летняя пассажирка Audi.

– Состояние пациентки 2002 года рождения оценивается как тяжелое, пациентка госпитализирована в отделение реанимации, – прокомментировали в облздраве ИА «Высота 102». – 34-летний мужчина находится в состоянии средней степени тяжести. Он помещен в отделение травматологии. Мужчина 1997 года рождения был осмотрен в приемном покое и от госпитализации отказался.

Напомним, что иномарка врезалась на скорости в припаркованный у обочины грузовик. За рулем Audi находился в момент аварии 25-летний мужчина. Удар пришелся, судя по всему, на правую сторону иномарку, где находилась 20-летняя девушка – супруга водителя. 34-летний мужчина – водитель грузовика.

Как ранее сообщали информагентству в облздраве, первую помощь пострадавшим оказали сотрудники скорой помощи, проезжавшие мимо места ДТП. Сразу после этого на мост прибыли несколько бригад, в том числе реанимация.