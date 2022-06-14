На мосту из Волгограда в Краснослободск Audi на скорости влетела под грузовик





Волгоградская полиция выясняет обстоятельства страшного дорожно-транспортного происшествия, случившегося на мосту между Волгоградом и Краснослободском. По предварительным данным, водитель иномарки на полной скорости врезался в припаркованный грузовик. Пострадали три человека.

Авария, сообщили ИА "Высота 102" в ГУ МВД России по Волгоградской области, произошла 13 июня днем по направлению из Волгограда в Среднеахтубинский район.





– Н а правой полосе мостового перехода в момент ДТП находился припаркованный грузовик «Валдай». По предварительным данным, водитель Audi, ехавший в попутном направлении, допустил столкновение с данным транспортным средством, – прокомментировали информагентству в региональном главке МВД России. – Водитель и пассажирка иномарки были доставлены в больницу с места происшествия. Также пострадал водитель грузовика.

Сейчас на месте происшествия работают экипажи ГИБДД, следственно-оперативная группа.

– Движение затруднено. Устанавливаются все обстоятельства аварии, – уточняют в ГУ МВД России по Волгоградской области.