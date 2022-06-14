В больнице №25 Волгограда в эти минуты врачи обследуют раненных в дорожно-транспортном происшествии на мосту через Волгу троих человек. Как сообщили ИА "Высота 102" в облздраве, первую помощь пострадавшим на месте аварии оказали медики, проезжавшие мимо.

– Первую медицинскую помощь пострадавшим в ДТП на мосту оказали медики бригады скорой медицинской помощи, проезжавшие мимо места ДТП, – сообщили информагентству в комитете здравоохранения Волгоградской области. – К месту происшествия дополнительно были вызваны бригады скорой медицинской помощи. В больницу №25 доставлены 20-летняя женщина, 34-летний мужчина и 25-летний мужчина. Состояние пациентов уточняется.

По сведениям экстренных служб, за рулем Audi находился в момент ДТП 25-летний мужчина. Пострадавшая в аварии женщина – его супруга. За рулем грузовика "Валдай" находился 34-летний водитель. У всех троих, по предварительным данным, черепно-мозговые травмы.