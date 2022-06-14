Стали известны подробности о сбившем насмерть подростка волгоградце

В Волгоградской области возбуждено уголовное дело в отношении жителя Михайловки по факту смерти 15-летнего велосипедиста в станице Сергиевской Даниловского района. Как стало известно ИА «Высота 102», за рулем машины в момент ДТП находился 34-летний Станислав Щербаков.

— Возбуждено уголовное дело в отношении 34-летнего жителя Михайловки Волгоградской области, — сообщила информагентству официальный представитель СУ СКР по области Дарья Буянова. — Мужчина подозревается в совершении преступления, предусмотренного п. п. «а, б» ч. 4 ст. 264 УК РФ — нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее смерть человека, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, сопряженного с оставлением месте его совершения.

Согласно версии следствия, в понедельник 13 июня примерно в 23.00 фигурант дела, приняв алкоголь, сел за руль своего автомобиля ВАЗ-21099. Мужчина двигался по улице Центральной в станице Сергиевской и наехал на двигавшегося в попутном направлении по правому краю дороги 15-летнего подростка на велосипеде.

Велосипедист скончался на месте. Злоумышленник оставил место ДТП, но вскоре сдался полиции. В ближайшее время будет избрана мера пресечения.

Журналисты ИА «Высота 102» собрали все, что известно о фигуранте уголовного дела.

— Подозреваемым проходит житель станицы Сергиевской Станислав Щербаков. Мужчина ранее уже привлекался к административной ответственности, — сообщил информагентству собственный источник в правоохранительных органах.

По словам собеседника, в сентябре 2013 года его привлекли по ч. 3 ст. 12.8 КоАП РФ — управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения и не имеющим права управления транспортными средствами либо лишенным права управления транспортными средствами, если такие действия не содержат уголовно наказуемого деяния. Судом назначено 10 суток административного ареста. В феврале 2022 года Щербакову назначили штраф в размере 3000 рублей. Поводом послужило нарушение ч. 3. ст. 12.23 КоАП РФ — нарушение правил перевозки детей.

Смертельное ДТП с подростком-велосипедистом произошло недалеко от места жительства задержанного в станице Сергиевской. 34-летний мужчина управлял автомобилем с просроченным полисом ОСАГО. Срок действия документа истек в начале сентября 2021 года.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

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