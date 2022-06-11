Здравоохранение

В Волгоград доставят мобильную лабораторию для мониторинга опасных инфекций

Здравоохранение 11.06.2022 17:56
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11.06.2022 17:56



Волгоградский противочумный институт закупил мобильную лабораторию на базе автошасси для индикации и мониторинга особо опасных инфекций. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзаказов, цена приобретения составила около 29 миллионов рублей. Лабораторию институт получит не позднее ноября 2022 года.

Мобильная лаборатория может работать при +40 градусов и при морозах ниже 10 градусов. Она предназначена  для выездной работы по проведению исследований биологического материала и проб объектов окружающей среды на наличие возбудителей особо опасных и других природно-очаговых инфекционных болезней,  а также при осуществлении эпизоотологического мониторинга природных очагов бактериальных и вирусных инфекционных болезней.


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