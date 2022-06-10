Спорт

В Волгограде Центр уличного баскетбола принял открытый турнир по стритболу

Спорт 10.06.2022 17:17
0
10.06.2022 17:17


Спортивная площадка, открытая осенью 2021 года в рамках Первого Всероссийского спортивного проекта «ПСБ-детям», объединила 25 команд, представляющих спортивные школы города. Участие в соревнованиях приняли юноши и девушки 2006 – 2009 годов рождения. 
Команды, занявшие 1, 2 и 3 места в каждой категории, были награждены кубками, а игроки – медалями и дипломами. В рамках масштабного спортивного мероприятия состоялся конкурс на исполнение штрафных бросков, победители которого получили памятные призы. Также по итогам турнира был вручен приз зрительских симпатий. 

Открытый турнир Волгограда по баскетболу 3×3 впервые прошел на территории многофункционального центра уличного баскетбола в Волгограде. Спортивный комплекс был открыт осенью 2021 года. Он объединяет полноразмерное баскетбольное поле, три сектора для игры в стритбол, зону для занятия воркаутом с шестью тренажерами, мобильные трибуны. Центр обеспечивает занятия спортом для 250 тысяч человек в год. 
Площадка открыта для всех желающих. Каждый день здесь занимаются стритболом сотни детей и подростков со всего города. Центр полностью соответствует регламенту Международной федерации баскетбола, что позволяет проводить не только региональные, но и всероссийские и даже международные соревнования, – отметила заместитель управляющего Южного филиала ПСБ Ольга Махина. 
Первый Всероссийский спортивный проект "ПСБ – Детям" стартовал в 2019 году. Это социально значимая инициатива, которую банк реализует совместно с Российской федерацией баскетбола. В рамках направленного на развитие детско-юношеского спорта проекта уже построено и открыто семь Центров уличного баскетбола – в Новомосковске, Туле, Волгограде, Калининграде, Чебоксарах, совсем недавно были открыты площадки в Тюмени и в Ставрополе. До конца этого года планируется открыть Центры в Ижевске, Оренбурге, Новокузнецке, Архангельске и Нальчике.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Ремонт пластиковых окон 89889874000. Порошковая покраска 89884993750

Банк «Центр-инвест» снизил ставки по кредитам для бизнеса и населения

Урны, контейнеры для отходов в наличии. Доставка!8(8442) 95-50-05

Займы под залог недвижимости. Материнский капитал. +7 927-510-59-46
Спорт
10.06.2022 15:30
Спорт 10.06.2022 15:30
Комментарии

0
Далее
Спорт
10.06.2022 13:56
Спорт 10.06.2022 13:56
Комментарии

0
Далее
Спорт
04.06.2022 08:45
Спорт 04.06.2022 08:45
Комментарии

0
Далее
Спорт
03.06.2022 09:44
Спорт 03.06.2022 09:44
Комментарии 0

0
Далее
Спорт
02.06.2022 18:21
Спорт 02.06.2022 18:21
Комментарии

0
Далее
Спорт
02.06.2022 08:23
Спорт 02.06.2022 08:23
Комментарии

0
Далее
Спорт
01.06.2022 17:42
Спорт 01.06.2022 17:42
Комментарии

0
Далее
Спорт
01.06.2022 12:45
Спорт 01.06.2022 12:45
Комментарии

0
Далее
Спорт
01.06.2022 08:27
Спорт 01.06.2022 08:27
Комментарии

0
Далее
Спорт
28.05.2022 17:51
Спорт 28.05.2022 17:51
Комментарии

0
Далее
Спорт
24.05.2022 17:15
Спорт 24.05.2022 17:15
Комментарии

0
Далее
Спорт
23.05.2022 21:51
Спорт 23.05.2022 21:51
Комментарии

0
Далее
Спорт
22.05.2022 15:40
Спорт 22.05.2022 15:40
Комментарии

0
Далее
Спорт
22.05.2022 11:30
Спорт 22.05.2022 11:30
Комментарии

0
Далее
Спорт
22.05.2022 10:07
Спорт 22.05.2022 10:07
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

18:55
«Без воды – плохо»: волгоградцы просят вернуть речные трамвайчики до пляжейСмотреть фотографии
17:25
Под Волгоградом выявлен первый случай КГЛ после укуса клещаСмотреть фотографии
17:18
В Волгоградской области в шлюзе ВДСК обнаружили труп мужчиныСмотреть фотографии
16:28
Волгоградку осудили условно за взятку при оформлении инвалидностиСмотреть фотографии
16:24
В группе компаний «НИКОХИМ» стартовал традиционный конкурс профессионального мастерства для рабочихСмотреть фотографии
16:08
Транспорт ускорится в центре Волгограда 12 июняСмотреть фотографии
15:40
В Волгоградской области старика лишили пенсии за фейковый долг по мусоруСмотреть фотографии
15:30
Теперь без шансов: волгоградский «Ротор» отправлен в ФНЛ-2Смотреть фотографии
15:16
Бочаров наградил волгоградских врачей за борьбу с COVID-19Смотреть фотографии
14:55
Вандалы сломали фигуры ослика и «смешарика» в сквере ВолгоградаСмотреть фотографии
14:54
«Увозили – был без сознания»: в Волгограде до смерти забили мужчину за попытку изнасилования школьницыСмотреть фотографии
14:33
Водный оазис с островами появится в июле в центре ВолгоградаСмотреть фотографии
13:56
«Волгоград Арену» зарезервировал для матчей клуб из РПЛ «Факел»Смотреть фотографии
13:55
В Волгограде открыли почетную доску в честь участника спецоперации Дмитрия ЛитвиноваСмотреть фотографии
13:04
Волжская ГЭС вдвое увеличит сбросы воды по приказу РосводресурсовСмотреть фотографии
12:40
«РТК-Солар» поднимет вопросы кибербезопасности на ПМЭФ-2022Смотреть фотографии
12:33
Волжанин пришел к брату и погиб, выпав из его квартирыСмотреть фотографии
12:00
В России могут запретить рекламу на иностранных языкахСмотреть фотографии
11:33
Жителям Волгоградской области запретили ходить в лесСмотреть фотографии
11:15
Росстат зафиксировал снижение зарплат волгоградских бюджетников в 2022 годуСмотреть фотографии
11:04
Пассажирка получила сложный перелом в аварии с автобусом № 88: видео ДТПСмотреть фотографии
11:02
В Волгограде завели дело о самоуправстве за нарушение моратория на проверки бизнесаСмотреть фотографии
10:32
Под Волгоградом нашли тело пропавшего два месяца назад рыбакаСмотреть фотографии
10:04
В Волжском скончался покалеченный в аварии 20-летний пешеходСмотреть фотографии
09:46
В Волгограде растет конкуренция за рабочие местаСмотреть фотографии
09:37
«Оставили на рассаду?»: волгоградцы показали результат уборки на улице ТитоваСмотреть фотографии
09:26
В Волгоградской области осудят отца за смерть дочки в коляскеСмотреть фотографии
09:24
В Волгограде в День России ударят в колоколаСмотреть фотографии
08:28
Волгоградские газовики посетили производственную площадку «Группы ПОЛИПЛАСТИК»Смотреть фотографии
08:17
Открытие пляжа в Волжском отметят вечеринкойСмотреть фотографии
 