В Волгограде Центр уличного баскетбола принял открытый турнир по стритболу





Спортивная площадка, открытая осенью 2021 года в рамках Первого Всероссийского спортивного проекта «ПСБ-детям», объединила 25 команд, представляющих спортивные школы города. Участие в соревнованиях приняли юноши и девушки 2006 – 2009 годов рождения.

Команды, занявшие 1, 2 и 3 места в каждой категории, были награждены кубками, а игроки – медалями и дипломами. В рамках масштабного спортивного мероприятия состоялся конкурс на исполнение штрафных бросков, победители которого получили памятные призы. Также по итогам турнира был вручен приз зрительских симпатий.





Открытый турнир Волгограда по баскетболу 3×3 впервые прошел на территории многофункционального центра уличного баскетбола в Волгограде. Спортивный комплекс был открыт осенью 2021 года. Он объединяет полноразмерное баскетбольное поле, три сектора для игры в стритбол, зону для занятия воркаутом с шестью тренажерами, мобильные трибуны. Центр обеспечивает занятия спортом для 250 тысяч человек в год.

– Площадка открыта для всех желающих. Каждый день здесь занимаются стритболом сотни детей и подростков со всего города. Центр полностью соответствует регламенту Международной федерации баскетбола, что позволяет проводить не только региональные, но и всероссийские и даже международные соревнования, – отметила заместитель управляющего Южного филиала ПСБ Ольга Махина.

Первый Всероссийский спортивный проект "ПСБ – Детям" стартовал в 2019 году. Это социально значимая инициатива, которую банк реализует совместно с Российской федерацией баскетбола. В рамках направленного на развитие детско-юношеского спорта проекта уже построено и открыто семь Центров уличного баскетбола – в Новомосковске, Туле, Волгограде, Калининграде, Чебоксарах, совсем недавно были открыты площадки в Тюмени и в Ставрополе. До конца этого года планируется открыть Центры в Ижевске, Оренбурге, Новокузнецке, Архангельске и Нальчике.



