В Ольховском районе Волгоградской области возбуждено уголовное дело в отношении водителя молоковоза, по вине которого в ДТП пострадали двое детей. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном главке МВД, мужчина обвиняется в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью (ч. 1 ст. 264 УК РФ)

В ходе расследования установлено, что 8 июня 2021 года в 9 утра 22-летний житель Ольховского района развозил на УАЗ-330364 молоко по магазинам поселков. На 87-м километре трассы «Иловля-Ольховка-Камышин» мужчина съехал на правую обочину, чтобы развернуться. Водитель не убедился в безопасности маневра и совершил резкий разворот. В результате произошло столкновение с автомобилем Lada Granta под управлением местной жительницы.

– С женщиной в салоне находились 9-летний сын и 11-летняя племянница. После столкновения оба ребенка получили тяжкие телесные повреждения и были госпитализированы, – пояснили в пресс-службе МВД. – От полученного удара в автомобиле «УАЗ» произошло возгорание, в результате чего водитель и его пассажир, находившиеся в кабине, получили ожоги.





Обвиняемый, несмотря на собранные доказательства, свою вину не признал. В настоящее время уголовное дело находится в Ольховском районном суде на рассмотрении.

Напомним, в результате аварии пришлось экстренно госпитализировать на вертолете санавиации 11-летнюю пассажирку.

Фото ГУ МВД России по Волгоградской области