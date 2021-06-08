Ребенка госпитализировали на вертолете после ДТП с молоковозом под Волгоградом





В результате столкновения Lada Granta и молоковоза УАЗ на трассе в Ольховском районе на вертолете санавиации госпитализировали в Волгоград 11-летнюю пассажирку легковушки. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД России по Волгоградской области, авария произошла утром около 09.30 на дороге Иловля — Ольховка — Камышин.





Обстоятельства ДТП уточняются. От удара после столкновения вспыхнула кабина молоковоза: до прибытия пожарных выгорело почти 2 квадратных метра. Водитель УАЗ и его пассажир 22 и 25 лет, оба жители поселка Октябрьский, получили травмы и были госпитализированы в Ольховскую ЦРБ.