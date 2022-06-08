Экология

«Просим вмешаться»: регоператор «Ситиматик-Волгоград» задолжал за обработку и размещение мусора треть миллиарда

Экология 08.06.2022 06:04
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08.06.2022 06:04


Обеспокоенность в связи с ситуацией, которая возникла в сфере обращения с отходами в Волгоградской области, выразили компании, эксплуатирующие объекты обработки и захоронения ТКО. Как стало известно ИА «Высота 102», руководители организаций «Индустрия чистоты», «ТрансЭкоЛайн», «Сфера чистоты», «Спецпроект», «Волга-Бизнес», «Спецавтотранс» и «Экосфера» направили соответствующее письмо губернатору Волгоградской области Андрею Бочарову с просьбой не допустить дестабилизации в данной сфере.

В частности, руководители этих компаний напомнили, что между ними и регоператором «Ситиматик-Волгоград» заключены договоры по обработке и захоронению ТКО 4-5 классов опасности и данные расходы включены в состав единого тарифа на услуги регоператора. Однако регоператор свои обязанности по оплате услуг компаниям, осуществляющим захоронение и обработку мусора, не выполняет, хотя деятельность свою он не приостанавливал, платежи с населения получает регулярно. В результате задолженность регоператора на 6 июня 2022 года составила колоссальную сумму – почти 300 миллионов рублей. 

По сведениям информагентства, в частности, перед «Спецпроектом» «Ситиматик-Волгоград» накопил задолженность за 8 месяцев, перед ООО «Волга-Бизнес» – за 7 месяцев.

– Обращаем внимание, что в действующей системе обращения с ТКО основным источником финансирования деятельности операторов являются платежи регоператора, за счет которых должен обеспечиваться стабильный производственный процесс по обработке и размещению отходов, – цитата из обращения.

При этом, продолжая наращивать задолженность, как известно из общедоступных источников, «Ситиматик-Волгоград» планирует выступить инвестором по строительству новых объектов на сумму 3,4 миллиарда рублей. 

– Данные избыточные объекты предусмотрены в утвержденной территориальной схеме от 21.04.2022 года и, кроме того, согласно замечаниям комитета по тарифной политике в рамках общественных обсуждений, приведут к существенному росту тарифа и необходимости ежегодных компенсаций из бюджета регоператору, – следующая цитата.

В связи с этим операторы попросили губернатора Волгоградской области обратить внимание на данную ситуацию, а также не допустить реализацию неэффективных решений по строительству дополнительных избыточных объектов.

При этом представители операторов по захоронению и обработке ТКО пояснили корреспонденту ИА «Высота 102», что в регионе на сегодняшний день достаточно таких мощностей. 

– В Волжском функционирует один из крупнейших в ЮФО мусоросортировочных комплексов и полигон, в Светлоярском районе завершается модернизация мусоросортировочного комплекса и действует полигон для размещения отходов, в Камышине и Урюпинске отходы также поступают на существующие лицензированные объекты. Общая мощность этих объектов в два раза превышает объем отходов, который поступает от регоператора, – поделился с ИА «Высота 102» источник в одной из вышеперечисленных компаний.

Сегодня печальный опыт реализации концессионного соглашения переживает Магнитогорск. Основываясь на публикациях региональных  СМИ, в этом городе компания «Ситиматик» потребовала поднять тариф на утилизацию мусора в 8 раз после того, как в рамках концессионного соглашения возвела мусоросортировочный комплекс, что может привести, по предварительным оценкам, к необходимости дополнительного субсидирования из бюджета, по данным некоторых экспертов,  в размере 500 млн. рублей в год. 

Вряд ли к таким возможным расходам сегодня готов бюджет Волгоградской области, который сегодня был принят с дефицитом в 4,5 миллиарда рублей.

ИА «Высота 102» направило запрос в компанию «Ситиматик-Волгоград» с просьбой пояснить ситуацию со сложившейся задолженностью перед операторами, работающими в сфере захоронения и обработки отходов, а также прокомментировать необходимость строительства новых объектов сфера обращения с отходами в регионе.

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