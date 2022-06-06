Полезно знать 06.06.2022 13:08
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06.06.2022 13:08
В Волгоградской области агротуризм в новинку. Фермер Юлия Яваева из Среднеахтубинского района стала одной из первопроходцев этого направления, она реализует туристический проект на базе своего КФХ.
В своем хозяйстве Юлия занимается выращиванием овощных культур и садовой земляники, а также животноводством. Развивать туристическое направление она начала пять лет назад с мини-парка, в котором свой дом нашли животные, от которых отказались хозяева.
- Небольшой участок с декоративным прудом и зоной отдыха стали стартом к зарождению нашего домашнего мини-парка. Нам принесли первую птичку, для которой мы оборудовали вольер. Дальше – больше: люди стали передавать животных, которые не прижились в семьях. Так, например, у нас появился енот, который жил в условиях городской квартиры и любил выбрасывать хозяйские вещи в окно, – рассказывает Юлия.
Сегодня в хозяйстве обитают различные виды птиц – от ястребов до павлина, енот, хорьки, нутрии, лиса и другие обитатели степных просторов.
Первыми гостями экскурсий по КФХ Юлии стали болельщики ЧМ-2018. Тогда идея агротура по-настоящему прошла испытание на прочность. Но и сейчас ферма пользуется популярностью у довольно требовательных категорий гостей: постоянными посетителями здесь являются школьники Заволжья, которые приезжают с экскурсиями.
- У нас готова экскурсионная программа и для взрослых. Мы показываем, как выращиваем овощи, даем советы по овощеводству на приусадебных участках, на данный момент посетители могут полакомиться грунтовым огурцом и свежими домашними яйцами, через неделю-другую пойдет крупная и сладкая садовая земляника», – добавляет Юлия.
Посетить хозяйство Яваевых, попробовать свежие продукты и отдохнуть на свежем воздухе в заповедных местах Средне-Ахтубинской поймы можно, используя агрегатор внутреннего туризма от Россельхозбанка Свое За городом, где можно найти экскурсию на эту и другие фермы в Волгоградскойобласти. На площадке уже зарегистрировано сотни туров от фермерских хозяйств по всей России, от Калининграда до Камчатки. Здесь можно забронировать тур можно без дополнительных комиссий напрямую у фермера.
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