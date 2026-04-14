Минобороны: над регионами страны уничтожили 97 беспилотников ВСУ





Минувшая ночь выдалась неспокойной для жителей восьми регионов страны. Дежурные расчеты войск ПВО перехватили над их территориями 97 украинских беспилотников. Волгоградскую область ночная атака обошла стороной.

Дроны ВСУ уничтожили в небе над приграничными Белгородской, Курской, Брянской, Ростовской и Воронежской областями. Смертоносные летательные аппараты сбивали также на Тульскую область и на Республику Крым. В Липецкой области жертвой очередной террористической атаки стала жительница города Елец. Еще пять человек получили ранения, сообщил губернатор Игорь Артамонов.

Фото Андрея Поручаева