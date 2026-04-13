



Волгоградская область, оказавшаяся во власти Каспийского циклона, начнет неделю с сильных дождей. Уже через три дня промозглый холод отступит от региона, но ждать теплой апрельской погоды и выкладывать из сумок и портфелей зонты горожанам пока все же не стоит.

Основной удар стихии регион принял на себя уже сегодня. Волгоградцам обещают до конца суток сильные дожди с порывами ветра до 15-20 м/с, а также снижение температуры до 7-9 градусов.

- Осадки не отступят от Волгоградской области и завтра, 14 апреля. Утром ожидаются сильные дожди, днем – немного послабее, – комментирует начальник отдела гидрометеообеспечения волгоградского ЦГМС Наталья Алатырцева. – Температура воздуха в Волгограде опустится до 7-9 градусов, по области – до 5-10. Ночью в городе похолодает до +3 - +5, а в регионе – до +4- +9, при прояснении – до нуля градусов.

Уже потеряв свою былую силу, в среду накрывший Волгоградскую область циклон время от времени все еще будет напоминать о себе кратковременными дождями, сильным ветром и зябкой погодой при +11 - +13 на термометре.

- Ориентировочно через трое суток циклон отойдет на северо-восток, и на Волгоградскую область распространится гребень антициклона. Погода будет ясной и малооблачной, однако по-прежнему прохладной, - отмечает Наталья Алатырцева. – Днем в городе потеплеет максимум до +15 градусов.

Набрать в грудь по-настоящему теплого апрельского воздуха жители Волгограда, скорее всего, не смогут и на следующей неделе.

- Последствия активной циклонической деятельности волгоградцы ощутят и на следующей неделе, - подтверждает метеоролог. – Только в отдельные дни в регионе ожидаются дни с температурой 15-20 градусов. Однако об установлении устойчивого тепла говорить пока еще рано.

В начале апреля в Волгоградскую область «пришел» циклон, устроивший ЧП городского масштаба в Дагестане. Всего за несколько часов в городе на Волге выпала месячная норма осадков. К такому напору стихии Волгоград оказался не готов: дороги и тротуары «захлебнулись» в воде, устроив возвращающимся домой горожанам замысловатый квест.

Фото из архива V102.ru