С начала сезона клещи покусали больше шести тысяч россиян





В России с начала сезона больше шести тысяч человек обратились в больницу после укуса клеща. Прирост пациентов медики фиксируют с конца марта.

- Больше всего горожан, укушенных клещами, зарегистрировано в Краснодарском и Ставропольском краях, в Крыму, в Московской и Липецкой, Челябинской, Ленинградской, Ростовской, Костромской, Воронежской, Самарской и Омской областях, - сообщают в Роспотребнадзоре.

Для защиты от опаснейшего клещевого энцефалита прививку накануне сезона активности членистоногих сделали уже больше 1,2 миллиона жителей. В Волгоградской области, напомним, вакцина не входит в список обязательных и делается только за счет пациента.

- В целях профилактики в регионах проводится акарицидная обработка. В 30 областях России обработано уже больше 4,3 тысяч гектаров, - добавили в ведомстве.

В Волгоградской области клещи очнулись ото сна после первого же потепления. По словам специалистов, тщательно осматривать после прогулки волгоградцам следует не только питомце, но и самих себя. К слову, по состоянию на 1 апреля в регионе зарегистрировано уже девять случаев укуса клещами.