



В Волгограде сегодня, 13 апреля, на территории школы №82 в Дзержинском районе заложили Сад Памяти в честь Героя России Алексея Катериничева. В мероприятии, сообщает ГУ МЧС России по Волгоградской области, принимала участие мама полковника ФСБ и МЧС России – Татьяна Сергеевна Катериничева.

Напомним, что школе №82 Волгограда в 2023 году было присвоено имя Алексея Катериничева – кавалера трех орденов Мужества, совершившего порядка 30 подвигов.





Алексей Викторович Катериничев в августе 2022 года получил назначение на должность заместителя Главы Херсонской областной администрации, отвечал за безопасность в регионе. В ночь на 30 сентября 2022 года Алексей Катериничев погиб в результате ракетного удара ВСУ. Указом Президента Российской Федерации, за мужество и героизм, проявленные при исполнении служебного долга, полковнику Катериничеву Алексею Викторовичу, присвоено звание Героя России, посмертно.





Вместе с мамой Героя России в мероприятии в Волгограде сегодня принимали участие директор МОУ СОШ «Образовательный Комплекс имени А.В. Катериничева» города Рыбинска Анастасия Макарова, ученики рыбинской школы, а также врио заместителя начальника ГУ МЧС России по Волгоградской области по политической и воспитательной работе Алексей Колчев, председатель Совета ветеранов регионального спасательного ведомства Александр Александрович Стрекаев.

– Во время встречи Татьяна Сергеевна поделилась трогательными воспоминаниями о своем сыне, его жизненным пути и тем, почему гордость за него — это часть ее повседневной жизни. Ее слова стали настоящим уроком мужества и преданности Родине для всех присутствующих, – рассказали в ГУ МЧС России по Волгоградской области.





На территории школы №82 ее ученики и гости города-героя высадили саженцы сибирского кедра и рябины.

– Подрастающие деревья станут неразрывной нитью памяти, символом жизни и связи поколений, – уверены в ГУ МЧС.

