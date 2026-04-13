



В Волгограде к концу дня 13 апреля разгулялась непогода, заставившая горожан отложить все планы на вечер. Как сообщает ИА «Высота 102», город оказался во власти шквалистого ветра и затяжного дождя.

– Находиться на улице просто невыносимо – ветер сбивает с ног, а от дождя при таком ветре не спасает никакой зонт, – делятся эмоциями жители Волгограда в социальных сетях. – В центре города, особенно ближе к Волге, настоящий кошмар.

Горожане при такой непогоде всерьез опасаются за будущий урожай абрикосов. Деревья, несмотря на снижение температуры, начали цвести еще на прошлой неделе. Однако, рассуждают волгоградцы, с такой погодой завязаться будущим плодам, вероятнее всего, уже не суждено.

Напомним, что Волгоградская область оказалась с начала недели во власти Каспийского циклона, который не сулит жителям региона ни солнца, ни тепла в ближайшие дни.