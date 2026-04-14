В России изменили правила подсчета стажа для начисления пенсий





В России вступили в силу измененные правила подсчета стажа для назначения страховых пенсий. Изменения коснутся многодетных семей, родителей близнецов, а также фермеров и аграриев.

При подсчете страхового стажа время ухода за ребенком до полутора лет будет учитываться вместе со временем трудовой деятельности. Ранее существовало ограничение – «декретный» стаж мог составлять не более шести лет. То есть прежде декретный отпуск учитывался максимум для четырех детей, даже если фактически их было больше. Сейчас же в счет стажа будет идти весь срок ухода за детьми до полутора лет, что позволит увеличить размер пенсий многодетным семьям.

А вот родителям близнецов суммируют фактическое время ухода за каждым из детей. К примеру, женщине, которая находилась в декрете вместе с двойней, зачтут в стаж сразу три года. Мамам тройняшек посчитают максимум 4,5 года, а счастливым родителям четверняшек приплюсуют к стажу шесть лет.

Важные изменения коснулись и работников сельского хозяйства. Аграрии, проработавшие в секторе не меньше 30 лет и при этом проживающие в сельской местности, могут получать ежемесячную надбавку в 25% от фиксированной выплаты. Согласно нововведениям, в «сельский» стаж также включат время ухода за детьми до полутора лет без ограничений.

