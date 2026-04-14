Новостройки в Волгограде подешевели на 1,5%





В марте цены на новостройки в Волгограде продолжили снижаться. Нейросеть Алиса AI проанализировала мартовскую динамику цен в этом сегменте недвижимости в крупных российских городах с населением более 500 тысяч человек на основании данных Поиска Яндекса по квартирам.

В Волгограде стоимость квадратного метра в начале весны составила 126 тысячи рублей. Это на 1,5% меньше, чем было в предыдущем месяце. В феврале наблюдалось более умеренное снижение (-0,9%). Медианная площадь лотов в продаже осталась стабильной (43 кв. м), Волгоград сохраняет место в тройке городов-миллионников с наиболее компактным предложением на первичном рынке, уступая только Санкт-Петербургу и Ростову-на-Дону.

В среднем по этим городам медианная стоимость квадратного метра в новостройках практически не изменилась за месяц — она снизилась всего на 0,4% и составила 178 000 рублей.

На рынке новостроек городов-миллионников медианная стоимость квадратного метра на первичном рынке также не изменилась (-0,1% за месяц) и составила 205 000 рублей.

Городами с населением более 500 тысяч человек, где была зафиксирована наиболее высокая медианная стоимость квадратного метра в новостройках, стали Москва (533 000 рублей), Санкт-Петербург (321 000 рублей), Казань (261 000 рублей), Балашиха (240 000 рублей) и Нижний Новгород (206 000 рублей).



