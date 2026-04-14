



Редчайшие артефакты, найденные знаменитым волгоградским археологом Владиславом Мамонтовым, покажут волгоградцам на выставке в областном краеведческом музее.

Археологии Владислав Мамонтов, который накануне мог бы справить свое 90-летие, посвятил всю жизнь. Человек, влюбивший в это дело сотни студентов и ставший для них истинной легендой, передавал ценнейшие экспонаты музею, составляя едва ли не основу его экспозиции.

- На третьем курсе педагогического института Владислав Мамонтов перевелся на заочное отделение и устроился в музей сначала художником, а после возглавил отдел дореволюционного периода, - рассказывают в Волгоградском областном краеведческом музее. – В 1964 году он одним из первых в городе получил Открытый лист Института археологии АН СССР, подтверждающий его право на проведение раскопок курганов и других археологических объектов на территории региона.





Своими знаниями и находками, каждая из которых имела для него свою ценность, Владислав Иванович делился легко. Поэтому-то в фондах музея сохранились не только документы и личные вещи знаменитого археолога, но и найденные им редчайшие артефакты. Посмотреть на них волгоградцы смогут на выставке «Дела давно минувших дней», которая откроется завтра, 15 апреля, в 12:00.

Накануне в память о Владиславе Мамонтове, ушедшего из жизни в 2019 году, открыли мемориальную доску на фасаде дома № 19 по улице Калинина, где он жил долгие годы.





Знаменитый ученый около 40 лет возглавлял археологическую лабораторию Волгоградского государственного социально-педагогического университета, которая теперь носит его имя. За время работы он совершил сотни выездов и даже в почтенном возрасте участвовал в раскопках с юношеским рвением . Студенты ВГСПУ знали – полевая практика с Владиславом Мамонтовым станет для них не просто полезным, но и поистине интересным времяпрепровождением.





- Каждый студент, хотя бы раз побывавший на полевой практике ВГСПУ, твердил первокурсникам проверенную на деле истину: «Езжайте! Вы не пожалеете». Конечно, сначала мы, как и все, думали о каких-то бытовых мелочах – а как спать? А как купаться? Но еще до начала раскопок мы были настроены на то, что нас ждем мегакрутое приключение. По счастливой случайности в 2015 году я, тогда еще первокурсница, попала в экспедицию к Владиславу Ивановичу. Этот человек влюбил меня в археологию так же, как влюблял в нее тысячу других школьников и студентов. Он обладал такой харизмой и такой неизмеримой любовью к своему делу, что рядом с ним было невозможно оставаться безучастным, - рассказывала корреспондентам ИА «Высота 102» участник молодежного археологического клуба «Легенда» Анастасия Гущина. – Причем, если большинство людей он заражал этим делом, как внеучебной деятельностью, то нас еще и как наукой.

Фото Молодежного археологического клуба "Легенда"/Vk.com